Tras movilizaciones campesinas e indígenas, Gobierno anuncia 2.500 nuevos subsidios de vivienda

Luego de un inicio de semana intensas movilizaciones registradas en el microcentro de Asunción por parte de grupos de campesinos e indígenas que exigían la ejecución de fondos para la vivienda social, el Poder Ejecutivo salió al paso para anunciar medidas concretas.

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El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), emitirá en este segundo semestre un total de 2.500 subsidios destinados a la construcción de soluciones habitacionales para familias de escasos recursos del interior del país.

El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, aclaró que la medida no responde a una improvisación por presión social, sino a un cronograma presupuestario plenamente planificado.

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“Nuestra ejecución se viene desarrollando de manera normal. En el segundo semestre de 2025 emitimos una muy buena cantidad de subsidios, y en la primera mitad de este año nos abocamos a pagar las viviendas en construcción iniciadas previamente”, señaló la autoridad.

Según Baruja, en el primer semestre ya se concedieron cerca de 1.200 subsidios. La nueva remesa de 2.500 subsidios requerirá una inyección financiera superior a los 300.000 millones de guaraníes.

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“Son cifras sumamente importantes. Las movilizaciones las tomamos como reivindicaciones legítimas de comunidades con el deseo de acceder a la casa propia, algo impulsado por la expectativa que genera el gobierno del presidente Santiago Peña”, acotó.

Mesa de trabajo y evaluación técnica

Respecto a los beneficiarios de la nueva tanda de subsidios, el titular del MUVH confirmó que se ha instalado una mesa de diálogo con los líderes campesinos e indígenas llegados a la capital. Los proyectos presentados serán evaluados prioritariamente.

“Toda vez que cumplan con los requerimientos legales y se enmarquen en el objetivo de priorizar a las ciudades más pobres del país, tendrán consideración dentro de estos 2.500 subsidios”, aclaró Baruja.

Aclaró además que los retrasos puntuales suelen deberse a que los proyectos deben agotar estrictos filtros técnicos, ambientales y sociales. “Muchas veces se genera ansiedad en las comunidades, pero no podemos saltar las exigencias legales. No es falta de recursos ni de voluntad, sino tiempos normativos necesarios”, remarcó.

Ejecución presupuestaria y meta de 100.000 casas

Desmintiendo las versiones que hablaban de una supuesta ejecución presupuestaria del MUVH de apenas el 20%, Baruja aseguró que la cifra real ya roza el 40% y que se acelerará sustancialmente en el segundo semestre tras ajustar un plan de desembolsos de cinco meses con el ministro de Economía, Óscar Lovera.

Respecto al compromiso de gestión de alcanzar 100.000 viviendas, el ministro destacó el ritmo histórico alcanzado y anticipó que para fin de año superarían las 50.000 viviendas gestionadas.

“A la fecha sumamos más de 46.000 viviendas gestionadas en tres años de gestión, de las cuales 33.000 ya están concluidas y entregadas. En cinco años del gobierno anterior se hicieron 35.000. Nosotros en tres años ya superamos esa cifra en un 30%”, refirió.

Avances del programa Che Róga Porã

El titular de la cartera urbana también resaltó el impacto del programa orientado a la clase trabajadora y media. En ese sentido, expuso que más de 7.000 proyectos cuentan actualmente con créditos preaprobados o en proceso de análisis financiero.

Adelantó que el fondo inicial de US$ 200 millones otorgado por Taiwán —previsto originalmente para durar hasta 2028— ya fue plenamente comprometido antes de tiempo, por lo que se gestiona un nuevo tramo de financiamiento.

Añadió que se coordinan acciones con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Banco Central y más de 30 instituciones bancarias para ayudar a formalizar los ingresos de las familias postulantes y facilitar su acceso al crédito a 30 años plazo.

¿Leal a Honor Colorado?

Ingresando al plano político, Baruja se refirió a la posibilidad de integrar la dupla presidencial del movimiento Honor Colorado junto al actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien anunciaría a su compañero de fórmula en el mes de octubre.

“Siempre mantuve que soy una persona de equipo. Donde el equipo y el compañero Pedro Alliana determinen que deba estar, allí voy a acompañar con convicción”, afirmó Baruja, descartando estar realizando campañas o promocionando una candidatura propia.

Cuestionado sobre un eventual retorno al Senado —donde actualmente cuenta con permiso— en caso de ser confirmado como precandidato a la vicepresidencia, el ministro prefirió la cautela.

“Hoy estamos 100% enfocados en la gestión pública. Tras el anuncio oficial de octubre evaluaremos detenidamente el cuadro político y los pasos a seguir”, concluyó.