Municipalidad de Asunción: Carlos Reyes asume en Servicios Urbanos y promete auditoría e innovación digital

Tras un severo escándalo político provocado por la revelación de antecedentes judiciales que salpicaban al recién nombrado Víctor Basualdo, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), confirmó la revocación inmediata de su nombramiento al frente de la Dirección General de Servicios Urbanos.

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En su reemplazo, el jefe municipal dispuso la designación de Carlos Reyes, un funcionario con trayectoria en el municipio que venía desempeñándose como director general de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Externa.

📍 Luis Bello nombó a condenado por corrupción como nuevo director municipal.



La Junta Municipal repudió su designación, pese a sus antecedentes.#ABCNoticias



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En su primer día formal de funciones, Reyes ofreció detalles sobre las instrucciones directas del intendente y los ejes de trabajo prioritarios que implementará para reestructurar una área altamente sensible para los contribuyentes capitalinos.

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Auditoría operativa y control de insumos

Según el flamante director, uno de los mandatos explícitos del intendente Bello hacia la nueva administración es transparentar el inventario de recursos humanos, maquinaria y combustibles. La gestión de carburantes, en particular, arrastra años de cuestionamientos y denuncias por parte de los gremios sindicales sobre presuntas irregularidades.

“El señor intendente nos exigió transparentar y empezar una auditoría de cómo están los camiones y el personal. Vamos a mejorar las cosas que están bien y las que están mal simplemente las vamos a cambiar. Venimos a trabajar desde las cuatro de la mañana”, declaró Carlos Reyes.

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Además, confirmó que se encuentra evaluando el sistema de planillas y la logística diaria de abastecimiento de combustible —la cual realiza su mayor carga en horas de la mañana— para articular un mecanismo de control más riguroso e inquebrantable.

🔶Análisis #Lpm730 Condenado por corrupción es el nuevo encargado de “limpiar” Asunción



🔶 El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), nombró director de Servicios Urbanos a Víctor Basualdo, funcionario condenado como cómplice del desvío de G. 18.300 millones en la… pic.twitter.com/qKyykf4Pjk — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 20, 2026

Operatividad, fiscalización ambiental y canal digital

En materia operativa, el nuevo director garantizó la continuidad del servicio básico de recolección comunal tres veces por semana en los barrios, precisando que actualmente se cuenta con 38 camiones recolectores en calle, lo que permite cubrir entre un 80% y 90% del territorio capitalino.

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Algunos ejes estratégicos del plan de gestión que pretende implementar la nueva autoridad son:

Desarrollo de app móvil : Un canal digital similar al sistema de la ANDE para que los vecinos reporten vertederos clandestinos adjuntando foto y ubicación geográfica.

Fiscalización ambiental : Coordinación con la Fiscalía de Delitos Ambientales y conformación de una policía fiscalizadora para aplicar sanciones efectivas.

Agilización burocrática : Reactivación de camiones y repuestos parados en talleres municipales mediante seguimiento directo.

Diálogo con gremios: Apertura de mesas de trabajo con sindicatos como Sitrama para atender pedidos de insumos y uniformes.

Para frenar el avance de los vertederos clandestinos, Reyes anunció que buscará la colaboración directa del Ministerio Público e impulsará la aplicación de sanciones efectivas a quienes infrinjan las normas de convivencia ambiental.