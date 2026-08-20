Asunción: Presionado, Bello destituye a director condenado por corrupción

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), confirmó este jueves a ABC su decisión de revocar el nombramiento de Víctor Basualdo al frente de la Dirección de Servicios Urbanos, tras el escándalo generado por los antecedentes judiciales del funcionario.

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La rectificación del jefe comunal se da apenas un día después de que Basualdo asumiera la dependencia municipal en reemplazo de Máximo Medina, jefe de Gabinete de la institución, quien ocupó de forma interina el cargo de director de Servicios Urbanos.

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El ejecutivo municipal dispuso la designación de Carlos Reyes, quien se venía desempeñando como director general de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Externa. El traspaso de mando se realizó este mediodía.

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Reyes se convierte así en el quinto director en ocupar esa dependencia, tras los cambios de Michel Gaona, Armando Becvort, Máximo Medina y Víctor Basualdo.

Sobre el perfil del nuevo director, el intendente detalló que Reyes es un abogado con más de 13 años de trayectoria, con varias especializaciones y en proceso de obtener una maestría en administración pública y gestión de políticas públicas.

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Consultado sobre la fallida designación inicial de Basualdo, el intendente Bello se excusó de dar más detalles aludiendo que se encontraba en proceso de reposo debido a un cuadro respiratorio.

La presión de los sindicatos y el rechazo de la Junta

La reculada del intendente se dio en medio de presiones por parte de los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema).

Julio Fernández, secretario del sindicato, confirmó que como gremio habían dado un ultimátum al intendente advirtiendo que, de no producirse la salida de Basualdo antes del mediodía de hoy, paralizarían las labores en las calles.

A esta ofensiva sindical se sumó el pleno de la Junta Municipal, que en su sesión ordinaria de ayer, miércoles, en mayoría, emitió también su repudio a la incorporación del cuestionado dirigente político, emplazándolo a dar explicaciones formales.

Breve resumen de los antecedentes de Víctor Basualdo

El rechazo generalizado al nombramiento se fundamenta en la condena judicial dictada en el año 2024 contra Víctor José Emilio Basualdo Ramírez. El ahora ex director municipal había sido condenado a dos años de prisión con ejecución suspendida tras declararse culpable como cómplice de los delitos de lesión de confianza y asociación criminal.

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La condena judicial se originó por su participación en un esquema de corrupción en la Gobernación del Departamento Central durante la gestión del exgobernador Hugo Javier González. Como secretario de Desarrollo Económico de esa gestión, Basualdo emitió dictámenes favorables para autorizar desembolsos irregulares, lo que generó un perjuicio patrimonial superior a los G. 18.300 millones sin respaldo documental.

Basualdo se acogió a un procedimiento abreviado tras admitir los hechos investigados por el Ministerio Público, con lo que evitó ir a prisión. Su condena concluyó en mayo de este año. Pese a estos antecedentes penales, continuó ocupando cargos públicos, como su paso por la dirección de Gestión y Calidad en el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) entre 2022 y 2024.

Traspaso directo: “puentearon” a exdirector condenado

El acto de toma de posesión del cargo de Rehyes se realizó al mediodía de este jueves y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Máximo Medina y de la asesora de la Intendencia Municipal, Melissa Ramírez, no así con el director saliente.

En un comunicado de prensa de la comuna, se señala que Reyes “reemplaza a Máximo Medina”, como si el nombramiento de Basualdo no hubiera existido, pese al acto de toma de posesión, ocurrido ayer, miércoles, confirmado por los sindicatos.

En la sesión de la Junta Municipal de ayer, miércoles, Basualdo envió una nota oficial en caracter de director de Servicios Urbanos. El documento tuvo entrada oficial y fue presentado por el concejal Mariano Cáceres (ANR-cartista), vicepresidente de la Junta Municipal.