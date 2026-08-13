Municipalidad de Asunción: Bello no actuará “de oficio” frente a cajas paralelas

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), afirmó hoy que no puede actuar de oficio ante las denuncias sobre la existencia de cajas paralelas y presuntas irregularidades en dependencias municipales. Sostuvo que la línea de su administración exige denuncias formales para abrir procesos disciplinarios e iniciar los sumarios administrativos correspondientes.

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Su declaración se da incluso pese a que admitió tener la presunción de que la Municipalidad de Asunción lleva más de 20 años operando bajo esquemas similares en distintas gestiones. Calificó estos manejos como prácticas de antaño muy arraigadas en la estructura institucional, las cuales demandan un cambio cultural profundo mediante acciones concretas.

Las declaraciones del intendente se dieron en el marco de su participación en el Foro Internacional Asunción 500 Años, organizado por la Oficina de la Primera Dama, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Cajas paralelas en Asunción: Bello exige denuncias “formales” y habla de sumarios en curso

Ante los cuestionamientos de concejales sobre la presunta operación de cajas paralelas en otras dependencias, como la Policía Municipal Fiscalizadora, Bello ratificó que su línea de gestión prioriza el sumario directo y las medidas drásticas ante cualquier irregularidad que se encuentre debidamente comprobada.

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“Si alguien no me dice por escrito quién es la persona que está siendo acusada, yo no puedo sumariar a toda la dirección”, expresó. “Cuando llega una denuncia formal que tiene los requerimientos que debe de tener, yo inicio los sumarios. Esa es la línea en mi administración”, agregó.

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Como ejemplo de las medidas vigentes dentro de su administración, Bello dijo que actualmente se encuentran abiertos dos sumarios administrativos específicos dentro de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El intendente municipal enfatizó que el combate a estas estructuras de corrupción se debe ejecutar mediante acciones directas que incluyan denuncias formales, intervenciones técnicas, sumarios rigurosos y destituciones cuando la gravedad de los hechos lo amerite.

Intervención en Vialidad y cooperación con la Fiscalía

En cuanto a las denuncias vinculadas a la denominada “mafia del asfalto”, el intendente recordó que mantiene en curso una intervención administrativa en el área de Vialidad para esclarecer las contrataciones y manejos de recursos.

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Bello especificó que el informe final elaborado por la intervención de dicha dependencia, a cargo de Óscar Pérez, será entregado oficialmente a la Fiscalía General del Estado una vez concluya el plazo establecido, previsto para después del 16 de agosto.

El jefe comunal aseguró que mantiene las puertas de la Municipalidad abiertas a cualquier pesquisa externa, manteniendo canales de comunicación constante y directa con la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público.