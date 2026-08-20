Asunción: intiman a Luis Bello a cambio de director condenado por corrupción

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema), a través de su secretario general, Julio Fernández, confirmó que emplazaron al intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), para que revierta de manera inmediata la polémica designación de Víctor Basualdo como nuevo director de Servicios Urbanos. Basualdo asumió el cargo ayer, miércoles, en reemplazo de Máximo Medina, quien ejerció el cargo de manera interina, a la par que ocupa el cargo de jefe de Gabinete del intendente.

Fernández advirtió que le dieron “tiempo al intendente hasta el mediodía”, y que, de lo contrario, los trabajadores no saldrían a trabajar a la calle “hasta que se le destituya nuevamente a esta persona”. Fernández expresó que no permitirán que una persona con los antecedentes de Basualdo asuman la dependencia. “Necesitamos gente honesta y que realmente se ponga la camiseta y luche por la causa”, añadió.

Ultimátum sindical a Luis Bello: Sinoema exige la salida inmediata de Basualdo

Según explicó Fernández, la incorporación de Basualdo se concretó de forma sorpresiva en la tarde del miércoles, sin conocimiento del sindicato. “Nosotros anteayer tuvimos una reunión por cuestiones del sindicato con el jefe de gabinete, Máximo Medina, y no dijo absolutamente nada y ayer aparece en forma sorpresiva y se hace el cambio, asume”, según detalló el titular de Sinoema.

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Ante este escenario, Julio Fernández indicó que esta mañana se comunicó vía telefónica con el jefe comunal para expresar el rechazo categórico del sector hacia el nombramiento. Según el dirigente gremial, durante la conversación el intendente “manifestó que lastimosamente no miró los antecedentes de la persona” designada.

Según Fernández, Bello se comprometió a solucionar el inconveniente en el transcurso de la mañana, prometiendo que “esta mañana en el transcurso de la mañana se estaría solucionando, (se) estaría cambiando y van a tener un nuevo director. Esta persona ya no va a ser”, remarcó.

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El prontuario de Víctor Basualdo: condenado por corrupción y vinculado al clan Hugo Javier

El rechazo sindical al nombramiento se fundamenta en la condena judicial dictada en el año 2024 contra Víctor José Emilio Basualdo Ramírez. El actual director municipal fue sentenciado a dos años de prisión con ejecución suspendida tras declararse culpable como cómplice de los delitos de lesión de confianza y asociación criminal.

La condena judicial se originó por su participación en un esquema de corrupción en la Gobernación del Departamento Central durante la gestión del exgobernador Hugo Javier González. En su desempeño como secretario de Desarrollo Económico, Basualdo emitió dictámenes favorables para autorizar desembolsos irregulares a entidades sin fines de lucro, lo que generó un perjuicio patrimonial superior a los G. 18.300 millones sin respaldo documental.

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Para evitar una pena privativa efectiva de libertad, la defensa del funcionario se acogió a un procedimiento abreviado tras admitir los hechos investigados por el Ministerio Público, concluyendo los efectos de su condena el pasado 3 de mayo de 2026. Pese a estos antecedentes penales, continuó ocupando cargos públicos, como su paso por la dirección de Gestión y Calidad en el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) entre 2022 y 2024.

Adicionalmente, Basualdo ejerce como presidente de la Seccional Colorado N° 40 de Asunción para el periodo 2023-2028. Su designación al frente de Servicios Urbanos generó además el rechazo categórico del pleno de la Junta Municipal, que lo emplazó a rendir cuentas ante los concejales en el plazo de una semana.

Basura en las calles: la crisis operativa que agrava el conflicto en Asunción

Esta controversia ocurre en medio de una crisis operativa en la Dirección de Servicios Urbanos, caracterizada por limitaciones operativas en la recolección de residuos. Según explicó el secretario general de Sinoema, si bien bajo la administración interina previa “ahora empezamos por fin a tener la flota casi (al) 100%”, el servicio se vio afectado en los últimos días por una “falta de combustible por falta de pago a la empresa” proveedora.

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Fernández añadió que ante la falta de recursos “se priorizó más el tema de los camiones recolectores antes que los volquetes”, aclarando que “la basura domiciliaria es la más delicada, por lo que la ciudadanía no puede tener la basura en su casa mucho tiempo”.