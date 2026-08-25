Nacionales
25 de agosto de 2026 a la - 14:01

Explotación de hidrocarburos afectaría acuífero Yrendá del Médanos del Chaco, sostienen

Protesta con personas sosteniendo carteles, entre ellos uno que dice 'LOS MÉDANOS NO SE TOCAN'. Algunos llevan camisetas rojas y blancas.
Grupos de protestas en defensa del Parque Médanos del Chaco ante la intención del diputado colorado cartista José Rodríguez de desafectar el área silvestre protegida para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Hoy se realizó una marcha y movilización en contra del proyecto de ley que pretende desafectar el área silvestre protegida del Parque Nacional Médanos del Chaco para la exploración, prospección y explotación de supuestos hidrocarburos. Los manifestantes sostienen que la actividad afectaría al acuífero Yrendá que está en el parque y que también nutre a varios cauces, incluso del lado boliviano.

Por ABC Color

La semana pasada los diputados cartistas, encabezados por José Rodríguez, rechazaron un simple proyecto meramente apelativo y no vinculante que “declara de interés nacional la protección y conservación del Parque Nacional Médanos del Chaco y exhorta al Poder Ejecutivo a garantizar su preservación ambiental, hídrica, histórica, cultural y territorial”, planteado por el diputado abdista Mauricio Espínola.

Rodríguez además es quien volvió a presentar el proyecto de ley que pretende habilitar la afectación del área silvestre protegida con fines económicos del Parque Nacional Médanos del Chaco, propuesta que es un calco total del presentando en 2022 del exdiputado cartista Edwin Reimer, que fue rechazado un año después, que además coinciden en defensa de una empresa. La propuesta pretende modificar los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016.

Mujer con gafas sostiene cartel 'LOS MEDANOS NO SE TOCAN', rodeada de personas aplaudiendo en un ambiente urbano.
Grupos de protestas en defensa del Parque Médanos del Chaco ante la intención del diputado colorado cartista José Rodríguez de desafectar el área silvestre protegida para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Esto generó que hoy varias organizaciones civiles y ciudadanos se convoquen al centro de Asunción para manifestarse frente a la sede del Congreso Nacional en rechazo de la propuesta del diputado cartista. David Cardozo de Sobrevivencia Amigos de la Tierra - Paraguay, organización que integra la “Coalición por los bosques”, explicó como la exploración y explotación de gas, petróleo y otros minerales afectaría a la fauna y flora del lugar.

“Es un territorio que alberga una gran biodiversidad de flora y fauna. Es un territorio que es parte de la cuenca del acuífero Yrendá, una cuenca muy importante para el agua dulce de ese territorio y principalmente para dos poblaciones indígenas que viven en ese territorio, el pueblo guaraní Ñandeva, el pueblo ayoreo y un grupo de ayoreos en aislamiento voluntario”, puntualizó.

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Seis personas en una protesta, sosteniendo carteles sobre la protección ambiental, con expresiones de preocupación en un ambiente urbano.
Grupos de protestas en defensa del Parque Médanos del Chaco ante la intención del diputado colorado cartista José Rodríguez de desafectar el área silvestre protegida para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Prospección paró por prohibición de la Corte

Cardozo recordó que en una zona del parque, antes de declararse área silvestre protegida, se hizo explotación de gas natural por la empresa de la empresa de Primo Cano Martínez, pero la misma paró tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a una acción de inconstitucionalidad presentada en el 2019, por lo que finalmente quedó firme la prohibición de la actividad en la zona.

Insistió en que cualquier actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en la zona va a tener efecto en el área protegida y en su entorno, porque la naturaleza y los ecosistemas no tienen límites, sobre todo al considerar que hay un riesgo muy elevado de que el acuífero Yrendá sea contaminado.

Mujer en el centro sostiene un cartel '#Los Médanos Nosetocan', rodeada de jóvenes con camisetas de colores en un ambiente de protesta.
Grupos de protestas en defensa del Parque Médanos del Chaco ante la intención del diputado colorado cartista José Rodríguez de desafectar el área silvestre protegida para la exploración y explotación de hidrocarburos.

“Si nosotros hoy realizamos prospección y hacemos excavación, esto corre un riesgo muy elevado de que sea contaminado el acuífero Yrendá, por ejemplo, y también va a afectar a la flora y a la fauna local. O sea, que no solamente va a afectar a ese territorio, sino que esta afectación va a tener una afectación rebote a otros territorios, teniendo en cuenta que es un parque que limita con Bolivia”, refirió.

Recordó que los territorios también fueron declarados protegidos del lado boliviano, además de que el acuífero también forma parte del territorio del vecino país.

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Grupo de personas sentadas en el suelo de la protesta, algunas con camisetas rojo y blanco, sosteniendo carteles de oposición.
Grupos de protestas en defensa del Parque Médanos del Chaco ante la intención del diputado colorado cartista José Rodríguez de desafectar el área silvestre protegida para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Detalló que la “Coalición por los Bosques” aglutina a aproximadamente 80 organizaciones.

Además del rechazo por parte de las organizaciones civiles al proyecto de ley de Rodríguez, el propio Ministerio del Ambiente (Mades) de este gobierno remitió a las comisiones de Medio Ambiente y Legislación de la Cámara Baja un parecer técnico en el que solicitaba el rechazo de esta iniciativa legislativa.

Jóvenes manifestantes sostienen carteles con mensajes de protesta, algunos aplauden, mientras otros escuchan con atención en un ambiente urbano.
Grupos de protestas en defensa del Parque Médanos del Chaco ante la intención del diputado colorado cartista José Rodríguez de desafectar el área silvestre protegida para la exploración y explotación de hidrocarburos.