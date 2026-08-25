Explotación de hidrocarburos afectaría acuífero Yrendá del Médanos del Chaco, sostienen

La semana pasada los diputados cartistas, encabezados por José Rodríguez, rechazaron un simple proyecto meramente apelativo y no vinculante que “declara de interés nacional la protección y conservación del Parque Nacional Médanos del Chaco y exhorta al Poder Ejecutivo a garantizar su preservación ambiental, hídrica, histórica, cultural y territorial”, planteado por el diputado abdista Mauricio Espínola.

Rodríguez además es quien volvió a presentar el proyecto de ley que pretende habilitar la afectación del área silvestre protegida con fines económicos del Parque Nacional Médanos del Chaco, propuesta que es un calco total del presentando en 2022 del exdiputado cartista Edwin Reimer, que fue rechazado un año después, que además coinciden en defensa de una empresa. La propuesta pretende modificar los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016.

Esto generó que hoy varias organizaciones civiles y ciudadanos se convoquen al centro de Asunción para manifestarse frente a la sede del Congreso Nacional en rechazo de la propuesta del diputado cartista. David Cardozo de Sobrevivencia Amigos de la Tierra - Paraguay, organización que integra la “Coalición por los bosques”, explicó como la exploración y explotación de gas, petróleo y otros minerales afectaría a la fauna y flora del lugar.

“Es un territorio que alberga una gran biodiversidad de flora y fauna. Es un territorio que es parte de la cuenca del acuífero Yrendá, una cuenca muy importante para el agua dulce de ese territorio y principalmente para dos poblaciones indígenas que viven en ese territorio, el pueblo guaraní Ñandeva, el pueblo ayoreo y un grupo de ayoreos en aislamiento voluntario”, puntualizó.

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Prospección paró por prohibición de la Corte

Cardozo recordó que en una zona del parque, antes de declararse área silvestre protegida, se hizo explotación de gas natural por la empresa de la empresa de Primo Cano Martínez, pero la misma paró tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a una acción de inconstitucionalidad presentada en el 2019, por lo que finalmente quedó firme la prohibición de la actividad en la zona.

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Insistió en que cualquier actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en la zona va a tener efecto en el área protegida y en su entorno, porque la naturaleza y los ecosistemas no tienen límites, sobre todo al considerar que hay un riesgo muy elevado de que el acuífero Yrendá sea contaminado.

“Si nosotros hoy realizamos prospección y hacemos excavación, esto corre un riesgo muy elevado de que sea contaminado el acuífero Yrendá, por ejemplo, y también va a afectar a la flora y a la fauna local. O sea, que no solamente va a afectar a ese territorio, sino que esta afectación va a tener una afectación rebote a otros territorios, teniendo en cuenta que es un parque que limita con Bolivia”, refirió.

Recordó que los territorios también fueron declarados protegidos del lado boliviano, además de que el acuífero también forma parte del territorio del vecino país.

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Detalló que la “Coalición por los Bosques” aglutina a aproximadamente 80 organizaciones.

Además del rechazo por parte de las organizaciones civiles al proyecto de ley de Rodríguez, el propio Ministerio del Ambiente (Mades) de este gobierno remitió a las comisiones de Medio Ambiente y Legislación de la Cámara Baja un parecer técnico en el que solicitaba el rechazo de esta iniciativa legislativa.