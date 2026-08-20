Médanos del Chaco: Coalición por los bosques apoya a Espínola y su proyecto de “interés nacional”

El pasado martes en la sesión ordinaria de la Cámara Baja, el diputado abdista Mauricio Espínola encontró la inexplicable oposición del bloque cartista a un simple proyecto -meramente apelativo y no vinculante- que “declara de interés nacional la protección y conservación del Parque Nacional Médanos del Chaco y exhorta al Poder Ejecutivo a garantizar su preservación ambiental, hídrica, histórica, cultural y territorial”.

Ante esto, hoy varias organizaciones civiles llevaron su respaldo a la iniciativa de Espínola.

Pese a que la Ley actual justamente declara área silvestre protegida al parque Médanos del Chaco, ubicado entre los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, el diputado cartista José Rodríguez fue quien encabezó el rechazo a esta declaración, ya que es proponente de otro proyecto que pretende justamente modificar la ley para habilitar la exploración, prospección y explotación de supuestos hidrocarburos en el parque nacional.

Hoy, miembros de la “Coalición por los bosques” llevaron su respaldo no solo moral, sino también técnico y documental al diputado Espínola para buscar aprobar esta declaración y sobre todo, también para procurar archivar el proyecto de Rodríguez que es rechazado hasta por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de este gobierno.

La comitiva que se reunió con Espínola estuvo integrada por Cristina Morales del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, siglas en inglés de World Wildlife Fund); Mónica Centrón de Alter Vida y David Cardozo de Sobrevivencia Amigos de la Tierra - Paraguay, todos ellos miembros de la “Coalición por los bosques”.

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“Venimos a hablar con el diputado Mauricio Espínola sobre la afectación del Parque Médanos del Chaco, que es un parque que hoy tiene la máxima protección y que con la modificación de los artículos de la ley se pretende afectar a ese parque, muy importante principalmente por la biodiversidad, el agua y su gente”, señaló Cardozo.

El parque Médanos de Chaco, además de poseer un ecosistema único en cuanto a animales y vegetación, también registra la presencia de pueblos originarios no contactados.

Coalición apoya al proyecto de Espínola y rechaza la explotación en el Parque

Por su parte, el diputado Espínola agradeció que acercaron el respaldo documental para sustentar el rechazo al proyecto de Rodríguez.

“Trajeron sus argumentos para rebatir el proyecto de ley que habilita la explotación del Parque Nacional Médanos del Chaco. Trajeron sus mapas, así como el acompañamiento a nuestro proyecto de declaración de interés nacional la protección y conservación del Parque Nacional, y esto no es solamente una ley; esto representa algo que no es nuestro, sino que es para las futuras generaciones, nuestros hijos”, remarcó Espínola.

Tal como lo argumentó cuando defendió el proyecto de declaración ante el pleno, el diputado Mauricio Espínola refirió que no está en contra del progreso, pero este no puede hacerse a costa de los recursos naturales y de las generaciones futuras.

“No es simplemente agua debajo de nuestros pies, esto es cultura, estas son tierras ancestrales, hay lugares donde podemos explotar, no estamos en contra del desarrollo, pero sí, ya no vamos a poder recuperar el día de mañana un acuífero, una tierra ancestral”, remarcó.

El cartismo, para no tratar el proyecto de declaración, lo mandó a comisiones, donde pretenden que quede congelado, aunque Espínola adelantó que intentarán que se apruebe en las siguientes sesiones.

También ya se pronunciaron en defensa del parque Médanos del Chaco los diputados Johanna Ortega (Partido País Solidario), Raúl Benítez (Independiente), Alexandra Zena (Cruzada Nacional) y principalmente instituciones del Estado como el Mades y la Defensoría del Pueblo.