IPS confirma fecha de inicio del censo digital obligatorio para jubilados y pensionados

Con el objetivo de modernizar sus servicios y resguardar los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, el Instituto de Previsión Social (IPS) pondrá en marcha su Censo Digital de Actualización de Datos. Este procedimiento, dirigido a todos los jubilados y pensionados de la previsional, arrancará de manera oficial el próximo 7 de septiembre y finalizará el 7 de diciembre de 2026.

La medida obedece al cumplimiento del artículo 47 de la Ley Nº 430/73, normativa que establece la necesidad legal de mantener al día los registros de los beneficiarios. Durante este proceso, los asegurados deberán actualizar su información personal. Hablamos de lugar de domicilio, número telefónico, correo electrónico, estado civil y datos de sus familiares o herederos.

Según informaron desde la institución, esta actualización del padrón permitirá optimizar la comunicación directa con los usuarios, agilizar las notificaciones y garantizar un otorgamiento más seguro, transparente y oportuno de las prestaciones.

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Trámite exclusivamente digital y gratuito

De acuerdo con la comunicación oficial, se apuesta por un formato íntegramente tecnológico. Esta modalidad apunta a facilitar el cumplimiento de la obligación legal sin que los adultos mayores deban realizar traslados físicos hasta las sedes del IPS. De esta forma, se busca evitar gastos adicionales de movilidad, gestiones en papel, impresiones y las tradicionales filas.

Asimismo, las autoridades destacan que el procedimiento no tendrá costo alguno para los usuarios, por lo que instan a estar atentos para evitar cualquier tipo de cobro indebido por parte de terceros.

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Información a través de canales oficiales

Actualmente, la previsional se encuentra ajustando los últimos detalles de los mecanismos y plataformas que se utilizarán para asegurar un proceso ágil y seguro. En los próximos días, el IPS brindará información detallada sobre el procedimiento, los manuales de pasos a seguir y los canales de soporte habilitados.

La institución recomienda a todos los beneficiarios aguardar la comunicación sobre la habilitación oficial del sistema y seguir únicamente las instrucciones difundidas a través de los canales institucionales del IPS. Esto es fundamental para realizar el trámite de manera segura y evitar caer en engaños o desinformaciones.

Cabe recordar que la implementación de esta herramienta tecnológica es el resultado de un plan de modernización impulsado por las autoridades, luego de que el Consejo de Administración del IPS aprobara el desarrollo de este censo digital para jubilados y pensionados.

Asistencia y acompañamiento garantizado

Teniendo en cuenta que la tecnología puede representar un desafío, el IPS asegura que el carácter digital de la campaña no significa que los jubilados y pensionados estarán solos durante el desarrollo del censo.

Para garantizar que todos puedan cumplir con el requisito, la previsional prevé diferentes canales de atención y asistencia, especialmente diseñados para acompañar a aquellas personas que presenten dificultades en el manejo de las herramientas digitales o que necesiten guía paso a paso para completar y enviar su actualización de datos.

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