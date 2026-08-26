Estos son los fiscales asignados para el WRC Rally del Paraguay

El departamento de Itapúa se encuentra preparado para acoger uno de los eventos deportivos más importantes y exigentes del planeta: el WRC Rally del Paraguay 2026. Del 27 al 30 de agosto, los caminos del sur del país vibrarán con el paso de los bólidos y la presencia masiva de fanáticos nacionales e internacionales.

Ante semejante flujo turístico y la complejidad logística que conlleva una fecha del Campeonato Mundial de Rally, el Estado paraguayo ha movilizado sus recursos para asegurar que la fiesta tuerca se desarrolle bajo estrictos estándares de seguridad ciudadana y legalidad.

En este contexto, el Ministerio Público no solo busca acompañar el evento desde una perspectiva formal, sino establecer una red de contención y persecución penal rápida y eficaz ante cualquier contingencia que pudiera empañar el certamen deportivo o vulnerar los derechos de los ciudadanos y visitantes.

Mediante la Resolución F.G.E. N.º 3033, emitida el pasado 14 de agosto de 2026, el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, aprobó formalmente el Plan de Trabajo del Ministerio Público.

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La dirección y supervisión general de este complejo andamiaje operativo fueron confiadas a las fiscales adjuntas Fabiola Molas Alcaraz y Alba Rocío Cantero Vera, quienes coordinan de cerca cada uno de los frentes de intervención.

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El documento establece que los fiscales designados no solo fiscalizarán el normal desarrollo de la competencia en los tramos cronometrados, sino que mantendrán canales directos y fluidos con la Policía Nacional, las fuerzas de seguridad vial, los cuerpos de bomberos y los servicios de emergencia médica.

Distribución territorial de los equipos fiscales

Para asegurar una cobertura integral y evitar zonas geográficas desprotegidas durante los tramos de velocidad y las actividades oficiales, el Ministerio Público diagramó un cronograma de asignaciones específicas por distritos:

Encarnación y San Juan del Paraná: Cobertura escalonada del 26 al 30 de agosto a cargo de los fiscales Griselda González Torales, Mónica Beatriz Martínez Arrúa, Nilda Lorena R. Castelví Ayala, Raquel Bordón Aguayo, Zulma Elizabeth Britos Coronil, Carlos César Gómez Céspedes, Angelina Arriola Funes y Rocío Carolina Valdez Florentín.

Carmen del Paraná (Shakedown oficial): Asignado para el 27 de agosto a los agentes fiscales Rodolfo Hiram Colmán Alvarenga y Carlos César Gómez Céspedes.

Cambyretá, Nueva Alborada y Capitán Miranda: Cooperación los días 27 y 28 de agosto bajo la responsabilidad de Ever Regalado Williams Villasanti, Edgar Francisco Villaverde Maciel, Giovanna Denisse Vera Ketterman y Néstor Gustavo Alonso Vega, cubriendo los tramos de Cambyretá, Alborada, Yerbatera y Autódromo.

Bella Vista, Hohenau y Trinidad: Cobertura programada para los días 28 y 29 de agosto con los fiscales Ángela Fabiana Dressler Almirón, Rodrigo Lepretti Cañete, Mabel Martínez Medina y Arnaldo Javier Garayo Benítez.

General Artigas: Operativo fijado para los días 29 y 30 de agosto en los tramos de Artigas y Artigas Oeste.

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Conscientes de que un evento masivo de escala internacional atrae riesgos asociados a la delincuencia organizada, la vulnerabilidad de menores y la protección del medio ambiente, la resolución incorpora de manera transversal a áreas altamente especializadas:

Fiscalía Adjunta del Área VIII: Liderada por la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero, con el respaldo de los agentes fiscales César Pujol y Fabiola Sosa, y la asistencia de Bárbara Bobadilla.

Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual: Con la presencia de la agente fiscal Juana Carina Sánchez y el secretario fiscal Luis Fernando López Amarilla, enfocados en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Dirección de Delitos Ambientales y Dirección de Comunicación y Prensa: Encargadas de custodiar los recursos naturales de los tramos y mantener informada a la ciudadanía de manera oficial y transparente.

Flexibilidad operativa, turnos y articulación interinstitucional

La normativa interna estipula que los agentes fiscales designados están facultados para convocar a funcionarios de sus unidades de origen para respaldar las labores de campo. Asimismo, se contempla la actuación conjunta de los equipos en puntos de alta concentración de público.

Por otro lado, a fin de no descuidar la administración general de justicia en la región, los fiscales ordinarios de turno del Área V – Itapúa permanecerán en estado de alerta permanente y a total disposición para atender cualquier denuncia o ilícito ajeno al evento deportivo que pudiera registrarse de manera paralela en el departamento.

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En conclusión, con este despliegue integral, que conjuga la descentralización territorial, la especialización temática y una estrecha coordinación interinstitucional, el Ministerio Público reafirma su compromiso con el éxito del WRC Rally del Paraguay 2026, garantizando un entorno seguro, ordenado y bajo estricto marco legal.