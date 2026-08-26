Hospital Acosta Ñú cuenta con cuatro ambulancias y garantiza traslado de pacientes

El Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu cuenta con cuatro ambulancias, de las cuales tres están operativas para el traslado de pacientes y una en mantenimiento.

El director del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñú, doctor Héctor Castro, explicó el contexto en el que son utilizadas las ambulancias y en qué caso recurren a otros tipos de servicios.

“Actualmente el Hospital Pediátrico tiene cuatro ambulancias que están operativas. Tres actualmente están en servicio, y por hoy uno fue al taller para un mantenimiento, pero habitualmente los cuatro funcionan”, indicó.

“Las ambulancias están disponibles para el traslado de los pacientes que necesitan por alguna situación un estudio como, por ejemplo, una resonancia magnética o una radioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Son situaciones por las cuales trasladamos a nuestros pacientes internados de nuestro hospital para esas especificaciones”, explicó el doctor Castro.

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Explicó que las ambulancias son manejadas por personal de apoyo y que los pacientes son acompañados por médicos. Sin embargo, aclaró que no cuentan con el servicio de hospital a hospital o apoyo externo para otros hospitales. Agregó, además, que para esos casos se recurre al Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).