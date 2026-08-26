Ambulancias en el Rally: Salud garantiza cobertura sin desatender hospitales

La viralización de imágenes que mostraban alineadas a decenas de ambulancias en el sur del país desató denuncias por parte del gremio médico, advirtiendo un posible resentimiento en la atención y traslado de pacientes en los hospitales regionales. Sin embargo, desde la cartera sanitaria salieron al paso para aclarar la logística del operativo de emergencia preparado para la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

El doctor Gustavo Ortiz, director de Desarrollo y Servicios de Redes de Salud, explicó que el despliegue responde a las exigencias de un evento masivo que prevé la llegada de 450.000 aficionados, superando los 250.000 del año anterior. Para ello, se dispuso una cobertura de 44 ambulancias (de soporte vital básico y avanzado), cinco clínicas móviles y dos unidades de traslado aéreo (un avión y un helicóptero).

“Para este evento, que hemos trabajado durante mucho tiempo, justamente se previó que podamos cubrir, hacer la cobertura con esta misma cantidad, pero que no sea en detrimento de la atención en el área metropolitana o en las demás regiones”, puntualizó Ortiz.

El funcionario afirmó que Paraguay supera el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere entre 258 y 259 unidades para la población nacional, al contar actualmente con 427 ambulancias operativas.

Respecto a distritos como Caapucú, Juan de Mena o Valenzuela, de donde se retiraron unidades nuevas, afirmó que fueron reemplazadas inmediatamente por ambulancias de soporte del SEME Central. “No es que la comunidad quedó sin ambulancia. Actuamos en un mecanismo coordinado, de tal manera que no pueda resentir de ninguna manera”, aseveró.

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Plan de contingencia e inspección de la FIA

El plan sanitario abarca tanto el tramo intracarrera como extracarrera en distritos afectados por la competencia como Encarnación, Cambyretá, Nueva Alborada, Capitán Miranda, Trinidad, Bella Vista, Hohenau, Carmen del Paraná y General Artigas. Además, el operativo coincidió con una evaluación técnica de los fiscalizadores internacionales.

“Ayer justamente se hizo la evaluación con los representantes de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), que evaluaron de manera pormenorizada el Gran Hospital del Sur, así como también las ambulancias (...) en el cual obtuvimos la calificación sobresaliente al respecto”, destacó el profesional.

Por último, ante el desarrollo de la huelga del sector médico prevista del 24 al 28 de agosto, Ortiz remarcó que el plan de contingencia garantiza plenamente la atención de emergencias en las 18 regiones sanitarias del país.

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