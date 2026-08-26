Huelga de médicos debería culminar este viernes, reafirma el Gobierno

El conflicto entre el sector médico y el Gobierno nacional ingresa en una etapa clave. Tras el fracaso de la mesa tripartita celebrada el pasado viernes debido a la falta de entendimiento, el Ministerio de Trabajo encabeza gestiones paralelas para intentar destrabar la medida de fuerza.

Así lo confirmó el viceministro de Trabajo, César Segovia, quien mantuvo un encuentro con el ministro de Economía con el objetivo central de evaluar alternativas en torno al principal punto de discusión: el reajuste salarial.

“El reclamo principal de los profesionales de la salud apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido”, sostuvo Segovia.

Concretamente, los sindicatos exigen un aumento de 3.000.000 de guaraníes por vínculo. Actualmente, los salarios base de los médicos se ubican en 5.000.000 de guaraníes para el personal contratado y en 5.400.000 guaraníes para los nombrados. De cederse a las exigencias del sector, el sueldo base ascendería a los G. 8.000.000 por cada vínculo de 12 horas semanales.

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Sin embargo, esta postura generó impasses en las negociaciones con el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria rechazó el incremento generalizado y propuso que las mejoras salariales se implementen de manera escalonada, sujetas a criterios como la antigüedad, especializaciones y otros méritos.

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Desde el Ejecutivo advirtieron que un aumento lineal como el solicitado implicaría un impacto fiscal estimado en 130.000.000 de dólares anuales.

A pesar de las diferencias en el plano económico, las partes sí lograron consensos significativos en materia laboral. El punto más destacado es el compromiso de desprecarización para unos 2.300 médicos, quienes accederán a sus respectivos nombramientos.

Marco legal y advertencia

En cuanto al desarrollo de la medida de fuerza, el viceministro Segovia recordó que, desde el punto de vista legal, la huelga actual se extiende únicamente hasta este viernes 28 y no puede prorrogarse de forma directa.

En ese sentido, subrayó que cualquier intento de estirar la medida a viva voz o de forma automática carece de validez jurídica y abre la puerta a duras consecuencias para los huelguistas.

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“No se puede alargar la huelga porque sí nomás. La vigencia legal que nosotros tenemos registrada en el expediente es hasta el 28. No cuadra la figura de extenderla sin cumplir los pasos de la ley”, recordó el viceministro de Trabajo.

Para finalizar, explicó que si los médicos pretenden continuar con las medidas de fuerza luego del 28, deberán empezar el proceso prácticamente desde cero.

“Esto implica convocar a una nueva asamblea formal, con votación secreta de los afiliados mediante padrón, labrar las actas correspondientes y notificar con la debida antelación tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Salud Pública”.