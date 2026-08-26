Mundial de Rally: Dinac reporta mucho movimiento en aeropuerto de Encarnación

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Mendoza comentó que el aeropuerto de Encarnación ha registrado unas 150 operaciones – aterrizajes y despegues – desde el pasado sábado, cuando comenzó a intensificarse el flujo de llegadas relacionadas al Mundial de Rally.

Varios de los vuelos que han llegado desde entonces han traído a personal mecánico y de logística de las distintas escuderías que participan de la competencia automovilística.

El titular de la Dinac estimó que el número de operaciones en el aeropuerto se incrementará considerablemente en los próximos días y afirmó que el personal de la Dinac en Encarnación está “apostado para tratar de brindar el mejor servicio posible”.

Lea más: Cierre de calles en Encarnación por el Mundial de Rally: qué avenidas estarán clausuradas y los horarios

La terminal de Encarnación obtuvo la categoría de aeropuerto internacional recién en 2025, en el marco de los preparativos para la realización del primer evento del Mundial de Rally en Paraguay el año pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cientos de miles de espectadores

El aeropuerto cuenta con una pista de aterrizaje de 2.000 metros de largo y 45 metros de ancho, preparada para recibir vuelos de aviones de hasta 50 toneladas.

Lea más: Playas de Encarnación no están habilitadas para el baño en el río durante el Mundial de Rally

La organización local del Mundial de Rally estima que 400.000 espectadores llegarán a Itapúa para el evento y predice un movimiento económico de alrededor de 200 millones de dólares.