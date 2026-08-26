Video: médicos marchan con destino a la casa de Horacio Cartes

Acompañados de una fuerte custodia policial, los profesionales de la salud que confirmaron seguir “firmes” con la huelga nacional encabezada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), marchan esta tarde en la avenida España de Asunción con aparentes intenciones de llegar -o acercarse- a la casa del expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Aparentemente la Policía les dejaría avanzar hasta la Avda. Santísimo Sacramento, aún distante a unas cuadras de la residencia del exmandatario.

“Los médicos unidos jamás serán vencidos. Que nos escuche el patrón”, se escuchó a los gritos a uno de los manifestantes.

Otro profesional apuntó que “hemos pasado guardias y peores condiciones”, por lo que reiteran al presidente de la República, Santiago Peña, que “seguimos más firmes y mañana nos van a ver en el rally”.

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