Cateura Accesorios busca sello de Marca País tras exitosa expansión internacional

El proyecto social y artesanal Cateura Accesorios dio un paso fundamental hacia su consolidación internacional al iniciar el proceso para la obtención de la licencia de uso de Marca País.

La iniciativa, que transforma materiales reutilizados en piezas de joyería única, apunta a institucionalizar su calidad y su fuerte impacto socioambiental bajo el respaldo oficial del Estado.

Este nuevo hito se enmarca dentro de los logros del programa institucional “Exportando Sueños”, impulsado por el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) con el respaldo de la Oficina de la Primera Dama.

Dicho programa se ha consolidado como una experiencia pionera en Paraguay y Latinoamérica en materia de inclusión económica para sectores vulnerables, facilitando la comercialización de artesanías tanto de personas privadas de libertad como de comunidades organizadas.

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En este contexto, las creaciones artesanales de Cateura Accesorios, elaboradas por mujeres del Bañado Sur nucleadas en organizaciones como Mujeres Unidas, Mil Solidarios y el Centro de Apoyo Familiar, ya han demostrado su competitividad al conquistar mercados internacionales como el de la República del Perú, sumándose a previos hitos de exportación a destinos como China (Taiwán) logrados bajo el paraguas del programa de la Defensa Pública.

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Próximos pasos hacia la certificación

Como resultado del cónclave, se acordó avanzar de manera directa en la preparación y presentación formal del expediente para postular a la licencia de uso de Marca País, trámite que quedará sujeto a la evaluación final del Consejo correspondiente.

Asimismo, se coordinará una visita técnica y audiovisual al taller ubicado en Cateura para documentar in situ los procesos de producción, así como los testimonios y trayectorias de las artesanas.