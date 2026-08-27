Censo de jubilados del IPS: ¿cuándo comienza y cómo puedo completarlo?

El Instituto de Previsión Social (IPS) se prepara para llevar a cabo su nuevo censo de jubilados y pensionados, con el fin de actualizar sus datos sobre los beneficiarios de su caja de jubilaciones.

El censo comenzará el próximo lunes 7 de septiembre y se extenderá por tres meses, hasta el 7 de diciembre.

Los jubilados y pensionados del IPS podrán ser censados ingresando al sitio web de la previsional, donde tendrán la posibilidad de ingresar a la plataforma del censo introduciendo los datos de sus cédulas de identidad. También podrán completar el censo terceras personas a cargo de jubilados o pensionados, si están debidamente registradas en el IPS.

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Américo Riquelme, director de Administración de Jubilaciones del IPS, dijo hoy a ABC Color que los jubilados también podrán acudir a cualquier centro de atención de la Dirección de Jubilaciones de la previsional, donde se les asistirá en completar el censo si lo necesitan.

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Igualmente, las personas que reciben sus pagos jubilatorios a domicilio también serán asistidas por funcionarios del IPS para completar el censo.

Información actualizada para políticas de calidad

Riquelme señaló que el último censo de jubilados y pensionados fue realizado entre 2020 y 2021, y destacó la importancia de que la previsional cuente con datos actualizados para poder formular “políticas de calidad” para mejorar la atención a los jubilados.