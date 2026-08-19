IPS: “Los enfermos necesitan remedios”, dice senador que votaría a favor de ley de emergencia

Está previsto que este miércoles la Cámara de Senadores trate el proyecto de ley que plantea declarar en estado de emergencia el Instituto de Previsión Social (IPS) ante la falta de medicamentos disponibles para sus asegurados en sus servicios de salud, problemas de infraestructura y la falta de recursos humanos en centros asistenciales.

El proyecto de ley fue originado en la Cámara de Diputados, presentado por el legislador cartista Yamil Esgaib (ANR, Partido Colorado), y plantea otorgar al IPS facultades administrativas extraordinarias por un plazo de 12 meses para realizar compras directas de medicamentos e insumos con un proceso de compra abreviado y acelerar la contratación de recursos humanos, además de inyectar unos 300 millones de dólares por medio de la emisión de bonos para esos fines.

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Luego de su aprobación en la Cámara Baja quedó estancado en el Senado, donde su tratamiento fue postergado en varias ocasiones. Versiones extraoficiales indican que el proyecto no sería aprobado hoy en el Senado, luego de un supuesto acuerdo por el rechazo entre senadores oficialistas y de la oposición.

“Los enfermos necesitan tener remedios”

Sin embargo, en comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el senador opositor José Oviedo (Yo Creo) anunció que votaría por la aprobación hoy, argumentando que es necesario dar al menos una solución provisoria al problema de la falta de medicamentos.

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“Se pasaron vaciando IPS por mucho tiempo y finalmente terminan pagando los enfermos”, dijo el senador Oviedo. “Yo probablemente voy a votar a favor (...) Los enfermos necesitan tener remedios”.

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Admitió que el proyecto de ley no soluciona problemas de fondo que llevaron al IPS a la crisis financiera, estructural y de suministros que atraviesa, pero insistió en que “el sentido de urgencia amerita que aprobemos esto para que los remedios lleguen a las farmacias del IPS”.

“Tenés un incendio y tenés que ver cómo apagarlo al menos temporalmente hasta que encuentres una solución definitiva”, subrayó.

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El legislador opositor responsabilizó en parte por la situación actual del IPS al presidente Santiago Peña, argumentando que el mandatario tardó demasiado tiempo en reemplazar al anterior presidente de la previsional, Jorge Brítez, a pesar de que este “tenía escándalos de corrupción cada semana”.

El actual presidente del IPS, Isaías Fretes, puso en duda la utilidad del proyecto de ley de emergencia al decir que una herramienta administrativa equivale a “una ametralladora sin balas” sin tener como acompañamiento un componente financiero.