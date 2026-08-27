Ejecución del comiso de bienes del “doleiro” Darío Messer está en marcha

El cumplimiento de la sentencia establecida en la causa “Darío Messer y otros s/ Lavado de Dinero” recayó en el juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N.º 3, a cargo de Carlos Luis Mendoza Peña.

La primera magistrada sorteada para atender el caso, María Lidia Wyder, se inhibió debido a que su esposo - el camarista Paublino Escobar- integró la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que estudió el caso.

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La sentencia a ser ejecutada es la S.D. N°3, dictada el 3 de enero de 2024 por el Tribunal Colegiado de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción presidido por Claudia Criscioni e integrado con Yolanda Morel y Jesús Riera.

El 7 de junio del 2024, el Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, conformado por los camaristas Delio Vera Navarro, Arnulfo Arias Maldonado y Digno Arnaldo Fleitas Ortiz, a través del Acuerdo y Sentencia (A.yS.) N° 8, declaró inadmisible la apelación planteada contra la SD N° 3.

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La defensa de Messer, a cargo de las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, recurrió ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin éxito. El 10 de junio pasado, la sala penal integrada por camaristas penales Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Paublino Escobar, a través del Acuerdo y Sentencia N° 126, que ratificó el fallo de segunda instancia.

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Medidas sobre bienes de Darío Messer

A través del mencionado fallo, la justicia dispuso el comiso especial extensivo de todos los bienes existentes en el país registrados a nombre de Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer, asi como de las firmas creadas por el primero: Chai S.A, Matrix Realty S.A y Pegasus Inversiones S.A.

Como primera medida, el juez Mendoza decretó prohibición de innovar y contratar y embargo sobre todos los bienes y notificó a la Oficina Técnica de Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia y a los Registros Públicos, para la inscripción correspondiente.

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De acuerdo con el detalle proporcionado por el fiscal Francisco Cabrera en ocasión de presentar sus alegatos finales, el patrimonio de Messer está distribuido en grandes grupos de bienes. En total son dos empresas con más de 100 inmuebles, de los cuales 31 pertenecen a CHAI SA.

También se habla de G. 5.000 millones y de US$ 2 millones en efectivo. El comiso incluye inversiones que se tienen en cuenta en CDA, en bonos y acciones por un monto de G. 40.000 millones y US$ 2 millones, 19.981 vacunos y 339 caballos, distribuidos en diez estancias.

Los establecimientos ganaderos tenían tractores, vehículos 4X4 y un avión.

Juez pide informe a la Senabico

En el auto interlocutorio (A.I.) N° 198 del 26 de agosto pasado, Mendoza hace un detallado listado no solo de los datos identificatorios de los inmuebles y vehículos a ser comisados, sino también de los electrodomésticos, muebles y otros objetos de valor existentes en el interior de cada una de las propiedades.

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Asimismo, el magistrado requirió informe a Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) respecto a los bienes comisados, a fin de que informe al juzgado cuales de ellos ya se encuentran bajo su administración.

Condena en Brasil y delación premiada

En junio del año 2022 un tribunal de Brasil ratificó la condena a 13 años y cuatro meses de cárcel al “doleiro” Darío Messer, por lavado de dinero en una operación derivada del caso “Lava Jato”.

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El “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes fue arrestado en mayo del año 2018, pero se escapó y estuvo prófugo hasta que fue recapturado el 31 de julio de 2019, por la Policía Federal en San Pablo, Brasil.

Parquet declaró que, como defensa, ha actuado pasivamente porque Dario Messer tiene un acuerdo con Brasil.

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“Estábamos esperando que se cumpla ese acuerdo. Acá quien violó ese acuerdo es el Ministerio Público Federal del Brasil”, refirió.

Parquet explicó que el acuerdo de Messer con Brasil exigía la repatriación de sus bienes; sin embargo, Brasil ofreció compartir 50% con Paraguay. “Espero que eso no sea motivo para rescindir el acuerdo”, destacó al término del juicio.