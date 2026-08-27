ESSAP aclara que no le corresponde el servicio de agua denunciado por vecinos de Cabañas

Laura Martínez, vecina de Cabañas, manifestó su preocupación por el estado del agua y señaló que las familias no tienen certezas sobre qué está provocando el cambio en la apariencia del líquido.

La pobladora cuestionó que, ante esta situación, los usuarios no reciben una explicación clara y el reclamó es que se realicen análisis para determinar si el agua es apta para el consumo y preparación de alimentos.

Ante la denuncia, se consultó a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), desde donde aclararon que la zona de Cabañas no corresponde a su área de cobertura.

La institución explicó que el sistema de agua de la zona es administrado por la aguatería local, por lo que la provisión denunciada por los vecinos no corresponde a un servicio brindado por ESSAP.

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Sin respuesta

Tras esta aclaración, se intentó contactar con la Junta de Saneamiento de Cabañas para conocer su versión sobre la denuncia de los pobladores y saber qué medidas se están tomando para verificar la calidad del agua. Sin embargo, hasta el cierre de este material no se obtuvo respuesta.

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Los vecinos esperan que los responsables del servicio expliquen el origen de la coloración denunciada y garanticen las condiciones adecuadas del agua que llega diariamente a sus viviendas.

El espacio queda abierto para que la Junta de Saneamiento de Cabañas pueda referirse al caso.

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