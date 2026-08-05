Semáforos en Asunción: quién los administra y por qué fallan tanto

La circulación vehicular en Asunción se encuentra al límite del colapso diario debido a una red semafórica que genera profundas contradicciones urbanas e institucionales. Un informe exclusivo obtenido por ABC Color a través de la Municipalidad de Asunción pone al descubierto los números reales del sistema a agosto de 2026.

Mientras la Municipalidad asegura que el sistema semafórico es moderno y responsabiliza del caos a los cortes de energía de la ANDE, la oposición y la ciudadanía denuncian inversiones millonarias ineficientes, cruces saturados, donde sobran los aparatos, y una persistente falta de planificación técnica en el tránsito capitalino.

Diagnóstico del colapso: ¿Por qué Asunción se llenó de semáforos?

Circular hoy en día por la capital se ha vuelto un verdadero caos. Largas filas de vehículos inundan sus calles y avenidas ya no solo en hora pico. El calvario es generalizado. A veces, hasta las calles empedradas están saturadas.

Los semáforos que deberían poner orden a la circulación no siempre cumplen esa función. En ocasiones hacen todo lo contrario. Estos elementos, que anteriormente solo se veían en cruces entre avenidas principales, hoy pueblan la mayoría de las esquinas de la capital.

Esta abundancia de inversión en semáforos, contrastada con la falta de resultados, hacen que la ciudadanía se pregunte: ¿Son realmente necesarios? ¿Cuántos cruces semafóricos tiene actualmente Asunción? ¿Quién los controla? y, sobre todo, ¿por qué se descomponen con tanta facilidad?

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Radiografía oficial: Cuántos semáforos operan en Asunción y quién los controla

Ante los recurrentes reclamos ciudadanos, ABC consultó a la Municipalidad de Asunción, que informó que la ciudad cuenta, a agosto de 2026, con un total de 286 cruces semaforizados. De este total, poco más del 60% ya cuentan con un monitoreo centralizado, mientras la comuna asegura que impulsa un proyecto para alcanzar el 100% del control remoto en todo el ejido urbano.

La administración y el monitoreo de toda la red están a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte. El 61% de los cruces (169) es supervisado de forma directa desde el Centro Avanzado de Gestión de Tráfico (ATMS) en la Costanera, y el 39% restante, que son los aparatos más viejos, los convencionales, sigue bajo la órbita de la Unidad de Semáforos de la misma dependencia.

En cuanto a la expansión de la infraestructura durante los últimos cinco años, el reporte oficial detalla que los cruces administrados por el sistema ATMS sumaron 72 nuevas intersecciones semaforizadas. Adicionalmente, se procedió al reemplazo de tecnología en otras 20 intersecciones para integrarlas al sistema centralizado.

Cortes de ANDE y vandalismo: Las causas oficiales detrás de las averías

En lo referente al promedio mensual de desperfectos y las problemáticas operativas más habituales, la comuna identifica tres factores recurrentes de interrupción. Las fallas principales, según la institución, provienen de los cortes de energía y la inestabilidad en el suministro eléctrico externo, aunque también admiten fallas en la red de fibra óptica que permite el control remoto.

El tercer problema que, según la comuna, afecta de forma persistente a la red convencional es el vandalismo urbano. Los robos de cableado y los actos destructivos contra los equipos obligan a brigadas municipales a realizar reposiciones constantes para devolver la operatividad a esquinas altamente vulnerables. Como estos equipos no tienen monitoreo centralizado, la detección de las fallas depende de la denuncia ciudadana.

Los costos de la red semafórica: Adendas millonarias bajo la lupa

Sobre el costo de los dispositivos, la Municipalidad de Asunción informó que los 169 semáforos del sistema centralizado corresponden a la donación de la agencia de cooperación coreana KOICA, por lo que la adquisición de hardware no tuvo costo para el contribuyente. Los restantes 117 semáforos convencionales fueron adquiridos mediante compras directas solventadas con recursos propios de la comuna.

Aunque los equipos coreanos no implicaron un gasto directo de compra, la Municipalidad debió asumir los costos correspondientes a impuestos aduaneros y a la instalación de una extensa red de fibra óptica. La inversión destinada a dicha infraestructura de comunicación inicial superó los G. 30.000 millones, cifra que trepó hasta los G. 35.593 millones tras diversas adendas.

Control a distancia: ¿Cuántas intersecciones tienen cámara y radar?

En cuanto al equipamiento tecnológico de control y vigilancia, los 169 semáforos centralizados disponen de conectividad remota y capacidades de diagnóstico a distancia. De estos, 152 intersecciones incorporan entre una y cuatro cámaras de video destinadas al monitoreo operativo.

En contraparte, los semáforos convencionales carecen de cámaras y radares integrados en los cruces. Si bien los modelos nuevos cuentan con especificaciones para conexión remota de fábrica, su vinculación con el centro de control se mantiene en fase de análisis técnico debido a incompatibilidades de tecnología.

Sobre la selección de las ubicaciones, la comuna fundamenta que los puntos se definieron mediante estudios técnicos de tránsito, el Plan Maestro de Movilidad 2023 y solicitudes aprobadas por la Junta Municipal. Ante los cuestionamientos respecto a la utilidad de ciertos aparatos, la dirección vial sostiene que un posible retiro de equipos se evalúa estrictamente caso por caso, con criterios técnicos de fluidez.

“No es problema de mantenimiento”: La defensa de la Dirección de Tránsito

Ante las denuncias públicas por averías y apagones en diferentes puntos críticos de la capital, el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, Vicente Cappello, defendió la integridad técnica del sistema. Insistió en que, tanto los dispositivos centralizados como los aparatos convencionales, disponen de controladores nuevos y en óptimas condiciones.

“El único inconveniente con todo el sistema semafórico, tanto el de ATMS (centralizado) como el que nosotros manejamos en la unidad de semáforos, son los cortes de luz producidos por la ANDE y el tema de la baja tensión. Eso es lo que hace que los equipos se apaguen y no funcionen”, remarcó. “No es problema del equipo, no es problema de mantenimiento, no es problema de que sean equipos viejos”, añadió.

Cajas de manzanas y semáforos apagados: La respuesta ciudadana en las calles

Pero esta versión choca de frente con los reportes cotidianos registrados en las calles por los usuarios. A inicios de junio, un semáforo ubicado en la esquina de Teniente Fariña y Pa’i Pérez colapsó y cayó al suelo, obligando a vendedores ambulantes a ingeniárselas, colocando el cabezal sobre una caja de manzanas para evitar accidentes viales. El caso se hizo viral en redes sociales.

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Otro episodio viral ocurrió a inicios de julio, en plena hora pico de la mañana, sobre la avenida República Argentina, cerca de la Estación de Buses de Asunción, donde un aparato quedó totalmente descompuesto sin que mediaran cortes de energía de la ANDE.

Asimismo, conductores denunciaron que semáforos instalados hace meses en esa misma avenida, en el cruce con Isaac Kostianovsky, continúan inoperativos pese a pertenecer al lote donado por la cooperación internacional.

Pedido de auditoría y retiro de cruces: La propuesta para frenar el caos

Consultado, el concejal municipal Álvaro Grau (PPQ) presentó una serie de medidas correctivas de control destinadas a solucionar de raíz la crisis del sistema semafórico asunceno. “Lo primero que hay que hacer es quitar los semáforos donde (estos) terminan empeorando el tránsito”, dijo.

Grau citó intersecciones conflictivas como Molas López y San Martín, Madame Lynch con Primer Presidente, con Reservistas del Chaco y con Alejo Silva, además de Eusebio Ayala y Prof. Sergio Conradi, España y Padre Cardozo, o J. Eulogio Estigarribia y Cruz del Chaco.

El edil propuso una auditoría técnica para determinar bajo qué criterios se instalaron semáforos en ciertos puntos y una auditoría financiera sobre el gasto de G. 35.000 millones en la instalación de la red de fibra óptica que permite que el sistema opere, para verificar si ese dinero realmente benefició a la ciudadanía.

Grau cuestionó además que la Municipalidad no cuente con ingenieros especialistas en tránsito, mientras se prioriza el pago a planilleros. Además, puso en duda la verdadera conectividad de los dispositivos. “Yo sinceramente no creo que estén conectados a la red porque si justamente no funcionan de forma, entre comillas, inteligente, es porque no están conectados a ninguna red”, reclamó.