Trinidad: Semáforo que causó accidente de un estudiante, lleva dos años sin funcionar

Familias de la comunidad educativa del Colegio Técnico Javier se presentaron este miércoles ante la sesión de la Junta Municipal de Asunción para exigir soluciones inmediatas de seguridad vial en el barrio Trinidad.

La protesta surge tras el atropello de un alumno de la institución, quien actualmente se encuentra internado en estado grave en la unidad de terapia intensiva del Instituto de Previsión Social (IPS).

Reclamo de seguridad vial tras el accidente de un alumno

El atropello ocurrió el lunes último en el cruce de la avenida Sacramento y Molas López, a una cuadra del establecimiento escolar. La vocera de los padres, Marcela Barrios, denunció que los vehículos transitan a velocidad excesiva por la zona debido a la total ausencia de señalización vial y a que el semáforo del cruce opera de manera intermitente.

Ante el peligro constante, los tutores exigieron la activación del semáforo, la colocación de reductores de velocidad y, a más largo plazo, plantean la construcción de una pasarela peatonal. Los representantes de la comunidad educativa advirtieron que tomarán medidas de fuerza si la Municipalidad de Asunción no ejecuta soluciones inmediatas.

Semáforo descompuesto desde hace dos años en Trinidad

La falla en el ordenamiento vehicular de esta intersección clave no representa un hecho reciente. Según denunciaron vecinos y padres de la zona, el dispositivo de señalización lleva dos años sin funcionar correctamente, arrastrando la inacción desde la administración municipal.

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El reclamo cuenta con antecedentes formales archivados en el propio municipio. El 27 de febrero de este año se presentó una solicitud formal ante la Junta Municipal exigiendo su intermediación para la reparación urgente del semáforo y la colocación de lomadas ante el inicio del año lectivo. La Junta aprobó la nota, pero no hubo respuesta desde la Intendencia, aseguran.

Aquel pedido de inicio de año se impulsó tras registrarse el atropello de una niña en las mismas inmediaciones de Trinidad. Sin embargo, denuncian que el documento ingresado a las dependencias municipales fue cajoneado sin que las autoridades comunales tomaran ninguna medida preventiva.

Denuncia ante la Municipalidad de Asunción con respaldo de 200 firmas

Las madres y padres acudieron al legislativo municipal con el respaldo de la concejala Fiorella Forestieri (PLRA), presidenta de la Comisión de la Niñez. Durante la sesión, la edil acompañó la entrega de una nueva nota respaldada por la firma de 200 tutores del colegio.

La concejala demandó explicaciones a la Municipalidad de Asunción, exigiendo saber por qué se ignoraron las advertencias, por qué el semáforo siguió apagado y quiénes son los funcionarios responsables de la negligencia.

Exigen presencia de la PMT como medida de contingencia

Como contingencia inmediata mientras se instalan las obras viales definitivas, los padres solicitaron la presencia permanente de inspectores de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Reclaman que los agentes custodien el cruce peatonal durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.