Crítica bajante del Río Paraguay: perdió 56 centímetros en 15 días

La acentuada sequía que afecta a la cuenca hidrológica de la región comienza a dejar sentir sus efectos más severos en la capital del país.

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Según el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el Río Paraguay registró este 28 de agosto un nivel de tan solo 0,96 metros en el Puerto de Asunción, tras sufrir una drástica caída de 8 centímetros en las últimas 24 horas.

El fenómeno muestra un ritmo de aceleración preocupante

A mediados de mes, el 13 de agosto, el nivel se situaba en 1,52 metros. En tan solo dos semanas, el río ha perdido 56 centímetros de calado, quebrando la barrera crítica del metro y marcando la bajada diaria más pronunciada del periodo reciente.

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Impacto en el comercio exterior y la logística

El descenso acelerado en Asunción representa un obstáculo directo para el transporte fluvial comercial, vía por la cual ingresa y sale la mayor parte del comercio exterior del país.

Con marcas por debajo de un metro, los armadores y empresas de navegación se ven obligados a reducir el volumen de carga de las barcazas para evitar varamientos en pasos críticos.

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Este fraccionamiento de los envíos incrementa de forma directa los costos de fletes y demoras en los tiempos de tránsito de mercaderías e insumos importados.

Alerta en las tomas de agua potable

A la par del impacto logístico, la acelerada bajante pone en estado de observación a las plantas de captación y tratamiento que abastecen de agua potable a la zona metropolitana de Asunción.

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Si la tendencia descendente persiste durante los próximos días, las autoridades operativas deberán ajustar las bombas de succión para garantizar la operatividad de los sistemas de distribución.

De no registrarse precipitaciones de volumen en la cuenca alta y media durante los próximos días, los especialistas prevén que la tendencia a la baja continúe, presionando aún más a la infraestructura portuaria y de servicios de la capital.