El río baja en el Pantanal pese a pronóstico de crecida por El Niño

El río Paraguay, en la zona del Pantanal, experimenta un leve descenso. Este fenómeno se da desde la misma naciente, en Ladario, Brasil. En un lapso de dos semanas, las aguas descendieron un promedio de 10 centímetros a lo largo de esta zona norte del país, lo que, por de pronto, ante la llegada de El Niño, no representa un peligro de posibles inundaciones, al menos por ahora.

Lea más: Nivel de las aguas del río Paraguay en la zona del Pantanal se mantiene estable

El pasado 26 de julio, la altura del río en el puerto de Ladario era de 2,52 metros y en la fecha es de 2,43 metros, lo que denota una bajante. Si bien no es acentuada, es una señal de que, por de pronto, el nivel de las aguas no está experimentando alguna subida, lo que representa toda una tranquilidad para las zonas ribereñas, al menos por ahora.

Lo que suceda en esta naciente del río Paraguay, o sea, en el puerto de Ladario, es un referente de cómo se comportará el nivel de las aguas en las próximas semanas y meses, atendiendo que una eventual y desproporcionada crecida, lógicamente, afectará a todos los puertos ubicados aguas abajo.

Atendiendo la bajante que se da en la naciente del río, la altura a la fecha en el puerto de Bahía Negra es de 4,02 metros y, unos 200 kilómetros aguas abajo, en Fuerte Olimpo, la altura de hoy es de 4,12 metros. Más abajo, siguiendo el curso del río, en la zona del puente de la Bioceánica, en Isla Margarita, la altura es de 3,19 metros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En estos tres puertos del norte de nuestro país, el agua del río Paraguay descendió casi 10 centímetros en un lapso de dos semanas, y algo similar sucede en las demás zonas ribereñas, aguas abajo del Alto Paraguay, hacia la capital del país.

El suboficial Abilio Ayala, jefe de la Subprefectura de Fuerte Olimpo, recuerda que en base a datos anteriores, cuando la altura del río en Ladario se aproxime a los 5 metros, era seguro que, en pocos meses más, la primera población norteña en sufrir una eventual inundación era Isla Margarita, y luego varias otras zonas ribereñas del departamento.

Por suerte, la altura del río en Ladario es un 50% menos de lo mencionado por el militar. Esto trae bastante tranquilidad a los pobladores de las comunidades norteñas, sobre todo las ubicadas en zonas ribereñas, al menos por ahora y a pocas semanas de que lleguen las grandes lluvias, pronosticadas con el fenómeno de El Niño.

Trabajos de prevención

En la capital departamental del Alto Paraguay continúan los trabajos de reparación de la franja costera, que protege a la comunidad de eventuales crecidas del río. Las tareas son realizadas por personal y maquinarias de la Gobernación, con la ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional, que donó 30.000 litros de combustible.

Lea también: Fuerte Olimpo: elaboran plan de contingencia para mitigar efectos de El Niño

A la par de estos trabajos, también se realiza la limpieza de los desaguaderos, para evitar inundaciones en los días de lluvias, sobre todo en zonas bajas de algunos barrios, cuyas familias suelen ser afectadas con este tipo de fenómeno.

En tanto, funcionarios de la SEN desarrollaron en la localidad de Puerto Casado una jornada de concientización sobre los posibles efectos que podrían darse con la llegada de este fenómeno climático, consistente en capacitación sobre cómo usar las herramientas digitales del Sistema de Alerta Temprana.

Realizaron, además, pruebas de campo en una comunidad indígena, considerada zona vulnerable y de riesgo ante una posible inundación. Por último, se logró conformar el Consejo de Emergencia Distrital, que permitirá una mejor coordinación interinstitucional de acciones ante los eventos climáticos que se anuncian.