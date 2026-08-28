Diabetes y obesidad: enfatizan importancia de diagnóstico temprano ante aumento de casos

Esta semana fue presentado al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) un informe que advierte de la insuficiente disponibilidad de medicamentos y personal para cubrir un alarmante aumento en la demanda de atención por cuadros relacionados a diabetes y obesidad.

Según el informe presentado por la médica endocrinóloga Elizabeth Valinotti, de la Red Integral de Atención a la Diabetes del IPS, el servicio de endocrinología de la previsional está operando al límite de sus capacidades operativas.

De acuerdo con el informe, actualmente ese servicio cuenta con un plantel de 24 médicos en el Hospital Central del IPS –16 endocrinólogos, seis diabetólogos y siete residentes—, además de una licenciada en podología y otra en psicología. Las agendas de atención se llenan con meses de anticipación y la lista de espera suma unos 2.500 pacientes, con turnos reservados hasta el mes de octubre.

“Desiertos endocrinológicos”

En conversación con ABC Color este viernes, la doctora Valinotti dio algunos datos adicionales y comentó que alrededor del 10,6 por ciento de la población general del país entre las edades de 18 y 69 años padece de diabetes, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública.

Entre los asegurados del IPS en esa misma franja etaria, el número rondaría las 143.000 personas.

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La médica explicó que, si bien es una realidad que los recursos y el personal especializado en endocrinología con que cuenta el IPS no son suficientes para dar abasto a la demanda, ese no es un problema exclusivo de Paraguay.

“En el mundo entero hay lo que se conoce como ‘desiertos endocrinológicos’, la cantidad de especialistas no es mucha”, dijo. “Por eso es importante que todos los médicos, transversalmente, sepan tratar diabetes”, enfatizó.

La importancia del diagnóstico temprano

La doctora Valinotti explicó que, para un tratamiento efectivo de cuadros de diabetes, es importante el “diagnóstico y el tratamiento temprano” para fomentar una “memoria metabólica” en el paciente que contribuya beneficios a su salud a largo plazo.

Teniendo eso en cuenta, subrayó que es necesario educar a las personas sobre los factores de riesgo de contraer diabetes, un riesgo especialmente latente en personas que tienen familiares en primer grado con diabetes, personas con sobrepeso u obesidad –que en Paraguay sería el 70 por ciento de toda la población-, personas con hipertensión arterial, mujeres con síndrome ovárico metabólico poliendocrino, personas con dislipidemia, entre otras.

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A esas personas se recomienda la realización de análisis de sangre al menos cada tres años para detectar posibles alteraciones en sus metabolismos que pudieran ser indicios de diabetes.

Además, la doctora argumentó que son necesarias políticas públicas que fomenten hábitos más saludables en la población.

“Las ciudades tienen que ser más amigables con el ejercicio, los alimentos saludables deben ser más accesibles”, dijo.