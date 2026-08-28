“Uno tiene que ubicarse”: Las duras críticas de Buzarquis a Peña y Alliana por priorizar el rally

Ante la crisis desatada por la Huelga General de Médicos que afecta a hospitales de todo el país, el senador nacional Enrique Salyn Buzarquis cuestionó con dureza la gestión del Poder Ejecutivo, centrando sus críticas en la ausencia del presidente de la República, Santiago Peña, y del vicepresidente, Pedro Alliana, quienes optaron por participar en el Rally Mundial en la ciudad de Encarnación.

Para el parlamentario, las prioridades del Gobierno están profundamente distorsionadas frente al sufrimiento ciudadano. En este sentido, señaló: “Creo que uno en la vida tiene que ubicarse. He visto, por ejemplo, al vicepresidente corriendo el rally. Está bien, en su vida privada puede hacerlo, pero son mensajes, son hechos, son gestos”.

Buzarquis advirtió que la medida de fuerza del sector sanitario no es un conflicto menor, sino una emergencia que paraliza servicios esenciales. “Tenés no una huelga de médicos nomás, por la huelga tenés hospitales abandonados, gente que tenía que hacerse estudios, gente que está en terapia”, enfatizó

Además, cuestionando directamente el impacto político de la imagen presidencial: “Y el rally, o sea, ¿qué mensaje le estás dando a la gente?“.

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Asimismo, el legislador exigió al primer mandatario y a su segundo enfocar su atención en las verdaderas urgencias de la ciudadanía, sentenciando: “Le quiero decir al Gobierno que la verdadera carrera hoy en el Paraguay es la carrera por la vida”.

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Calificó la actitud de las autoridades como un “desprecio absoluto por la vida”, invitándolos a reflexionar desde el lugar de los pacientes y sus familias.

Finalmente, el senador sugirió una alternativa institucional ante un evento de esta magnitud: “Todo bien con el rally. Pero, ¿por qué no le envían a su ministro de Deporte? Que vaya a poner la cara por el gobierno y ellos se quedan a resolver el tema de la salud pública”, concluyó.