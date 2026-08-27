Fracasa diálogo y huelga de médicos se endurece en su cuarto día

El cuarto día de la huelga de los médicos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) terminó sin acuerdos y con mucha tensión. Pese a las reuniones entre senadores, ministros y representantes de los médicos, los resultados no fueron positivos y los profesionales de la salud coparon las calles de todo el país para exigir salarios justos, medicamentos y mejores equipos en los hospitales.

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Las mesas de diálogo en el Congreso Nacional derivaron en cruces políticos y posturas intransigentes, mientras las calles del país se convirtieron en el escenario de una protesta cada vez más radicalizada por parte de los profesionales de blanco, quienes advierten sobre un colapso inminente del sistema sanitario público.

Huelga de médicos: Fracasan negociaciones y advierten de colapso

La jornada estuvo atravesada por la tensa reunión mantenida en el Senado entre legisladores, los ministros de Salud, María Teresa Barán, de Economía, Óscar Lovera, y los representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).

Las autoridades reiteraron que el pedido gremial de un piso salarial de G. 8.000.000 por vínculo de 12 horas semanales resulta inviable de manera inmediata. Por su parte, la ministra Barán argumentó que ceder ante los médicos desencadenaría una reacción en cadena de otros sectores públicos, postura duramente cuestionada por senadores de oposición que responsabilizaron al Ejecutivo por la crisis.

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Ante la falta de una propuesta financiera viable, el conflicto escaló rápidamente. La doctora Rossana González, secretaria general del Sinamed, anunció una larga lista de renuncias de especialistas altamente calificados que ya no pueden sostener sus economías familiares con salarios estancados desde hace más de una década.

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La Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica también emitió un ultimátum: de no mediar un acuerdo, un total de 39 cirujanos pediátricos de hospitales de referencia —como el Acosta Ñu, Nacional de Itauguá y el de Trauma— presentarían sus dimisiones irrevocables, dejando en una situación crítica la atención de alta complejidad infantil.

Protestas simbólicas y movilizaciones en todo el país

Lejos de disuadirse por la rigidez oficial, los médicos intensificaron las medidas de fuerza en diversos puntos del territorio nacional:

Asunción y Área Central: Profesionales de centros como el Ineram, el Hospital Psiquiátrico, el Centro de Adicciones y Pronasida marcharon pacíficamente sobre la Profesionales de centros como el Ineram, el Hospital Psiquiátrico, el Centro de Adicciones y Pronasida marcharon pacíficamente sobre la avenida Venezuela , denunciando la falta crónica de insumos, medicamentos básicos y equipamientos que vulneran la calidad de la atención a los pacientes.

Alto Paraná: Frente al Hospital Regional de Ciudad del Este, los manifestantes realizaron un contundente acto simbólico arrojando sus batas al suelo sobre la ruta PY02, representando metafóricamente la Frente al Hospital Regional de Ciudad del Este, los manifestantes realizaron un contundente acto simbólico arrojando sus batas al suelo sobre la ruta PY02, representando metafóricamente la “muerte de la salud pública” y recriminando a la clase política por desatender las necesidades estructurales de los hospitales.

Misiones: En la ciudad de San Ignacio, los galenos protagonizaron una marcha con el tradicional En la ciudad de San Ignacio, los galenos protagonizaron una marcha con el tradicional “Judas Kái” , quemando un muñeco simbólico de la ministra María Teresa Barán en señal de absoluto repudio a su gestión. La protesta contó con el respaldo activo de organizaciones campesinas y productivas de la región, que también anunciaron cierres de rutas.

Guairá y Caazapá: Profesionales de la salud instalaron cierres intermitentes en el Profesionales de la salud instalaron cierres intermitentes en el cruce Villarrica-Paraguarí . Los médicos reclamaron que la falta de insumos y medicinas obliga a los usuarios a solventar sus propios tratamientos en un contexto de altísimo costo de vida.

Médicos rumbo al Mundial de Rally

Los gremios médicos preparan un contingente masivo de unos 2.000 profesionales rumbo al departamento de Itapúa. Aprovechando la realización del Mundial de Rally en la zona sur, planean concentrarse y realizar cortes intermitentes sobre las rutas PY01 y PY06 para visibilizar su reclamo a nivel internacional.

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El conflicto entra así en horas decisivas. En teoría, la huelga debe finalizar mañana para que no sea declarada ilegal, sin embargo, los médicos se mantienen firmes y dicen que será un paro indefinido. Con servicios de urgencias bajo mínimos sostenimientos, la responsabilidad recae de manera directa sobre el Ejecutivo para articular una salida que evite la paralización definitiva de la red sanitaria pública del país.