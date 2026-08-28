“Luna de sangre” de agosto: así se vivió el eclipse lunar en la Costanera de Asunción

Cientos de personas desafiaron el horario nocturno y la jornada laboral para ser testigos de un espectáculo astronómico singular: la “Luna de sangre”, fenómeno en el que la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra y tiñendo a nuestro satélite natural de un característico e impactante tono rojizo.

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El evento central se concentró en la playa frente a la bahía de la capital, donde el Museo de Ciencias (Muci) instaló una batería de telescopios a disposición del público.

A esta iniciativa se sumaron diversos astrónomos aficionados y divulgadores científicos, quienes no solo aportaron instrumentos ópticos propios, sino que además brindaron asistencia técnica y orientación teórica a las familias y jóvenes que acudieron al lugar.

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“Aprovechamos lo que está pasando para invitar a la gente a observar, compartir y difundir esta apasionante ciencia que es la astronomía. Lo que vemos es la sombra de nuestro planeta reflejada en la Luna”, explicó el divulgador Pedro Acosta.

La física detrás del manto carmesí

Durante el eclipse, la luz solar que atraviesa los bordes de la atmósfera terrestre sufre un proceso de refracción y dispersión. Al filtrarse el espectro azul de la luz por el aire de nuestro planeta, únicamente los tonos cálidos —rojizos y anaranjados— logran reflejarse sobre la superficie lunar.

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Acosta detalló cuál es el origen histórico del término popular con el que se conoce a este evento: “En la antigüedad, como en la Antigua Roma, este color similar al fluido corporal era visto como un augurio funesto o preocupante, y ese vestigio cultural ha perdurado hasta hoy. Sin embargo, se trata de un fenómeno natural sumamente predecible. Sabemos exactamente por qué ocurre y cuándo volveremos a presenciar los próximos eventos”, explicó.

A esta explicación, la NASA añade un factor clave: cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el evento, más roja puede percibirse la Luna.

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Claves del fenómeno astronómico

Visibilidad global : El eclipse fue perceptible a lo largo de todo el continente americano, así como en franjas de Europa y África.

Frecuencia local : En Paraguay, los eclipses lunares ocurren en promedio cada uno a tres años, dependiendo de la alineación orbital.

Próximo hito : El próximo eclipse solar observable desde suelo paraguayo tendrá lugar en febrero del próximo año.

La rareza de los eclipses totales: Los eclipses totales vistos desde un punto fijo son extremadamente inusuales.

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El último gran antecedente en Paraguay ocurrió en 1994, y un evento de similares proporciones visible desde Asunción no volverá a repetirse sino hasta bien entrado el siglo XXII (y hacia el año 2075 para partes del territorio nacional).

Comunidad, divulgación y pasión por el cielo

La respuesta ciudadana superó ampliamente las expectativas organizativas. Se calcula que más de mil personas circularon por el predio costero a lo largo de la noche y madrugada. Muchos asistentes llevaron sus propios binoculares y telescopios caseros, recibiendo asesoramiento gratuito por parte del equipo de divulgadores.

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“Los que somos aficionados desde hace muchos años recordamos lo difícil que era conseguir información e instrumentos en épocas pasadas. No queremos que las nuevas generaciones pasen por lo mismo. Hacemos este pequeño esfuerzo aun siendo día laboral porque nos apasiona compartir el conocimiento y hacer crecer esta comunidad”, concluyó Acosta.

La velada no solo consolidó a la Costanera de Asunción como un punto de encuentro urbano para la cultura y el ocio, sino también como un espacio idóneo para el acercamiento popular a las ciencias del espacio.