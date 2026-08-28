Villarrica: Ponen a prueba el TREP en 19 locales de votación rumbo a las municipales.

La Justicia Electoral realizó un nuevo simulacro del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en los 19 locales de votación de Villarrica, de manera simultánea. El objetivo es probar equipos, conectividad y protocolos para reducir al mínimo los inconvenientes durante las elecciones municipales del 4 de octubre.

La actividad fue desarrollada de manera simultánea en todo el país y permitió a los funcionarios de la Justicia Electoral poner a prueba desde los locales de votación los equipos y sistemas que serán utilizados para transmitir los resultados preliminares una vez finalizado el escrutinio.

La jefa del Registro Electoral de Villarrica, Angélica Zárate, explicó que se trata del tercer simulacro realizado hasta el momento. Los dos primeros ejercicios se desarrollaron desde las oficinas distritales, mientras que esta vez las pruebas se trasladaron directamente a los locales donde funcionarán las mesas electorales.

Zárate señaló que el objetivo principal es verificar que todos los componentes tecnológicos funcionen correctamente y que la transmisión pueda realizarse con rapidez durante la jornada electoral.

En Villarrica fueron incluidos los 19 locales de votación, incluso aquellos ubicados en zonas más alejadas. Entre ellos se encuentra el local de Tororo, en la zona rural del distrito, donde también se realizó la prueba de los equipos y de la conectividad.

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El simulacro comprende la utilización de notebooks, escáneres y módems destinados a la conexión a internet. Los funcionarios verifican el funcionamiento de cada componente y, especialmente, la calidad de la conexión disponible en los distintos puntos.

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Zárate explicó que una de las tareas consiste en determinar qué línea de telefonía ofrece la mejor conectividad en cada local, de manera que pueda ser seleccionada para la transmisión de los resultados el día de las elecciones.

También se busca detectar con anticipación cualquier inconveniente que pueda presentarse con los escáneres u otros equipos. La intención es solucionar las fallas durante esta etapa de pruebas y llegar a la jornada electoral con el menor margen de error posible.

El proceso forma parte del cronograma establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que inició el periodo de simulacros del TREP el 1 de agosto y prevé pruebas del sistema de escaneo y transmisión hasta el 30 de agosto.

El TREP permitirá escanear y transmitir digitalmente los certificados de resultados elaborados por las mesas receptoras de votos hacia el centro de procesamiento de la Justicia Electoral, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía una tendencia rápida de los resultados una vez cerradas las mesas.

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La funcionaria aclaró que los resultados transmitidos mediante el TREP tendrán carácter preliminar e informativo y no reemplazarán el juzgamiento definitivo de las actas ni el cómputo oficial de los resultados electorales.

Zárate destacó que las dos primeras pruebas realizadas en Villarrica no registraron inconvenientes de consideración. Luego de este tercer simulacro se realizará un último ejercicio, previsto para el día siguiente, con el propósito de completar la verificación de los equipos.

Una vez concluidas las pruebas, los equipos serán nuevamente retirados por el personal de la sede central para realizar los ajustes necesarios y dejarlos preparados para la jornada electoral.

El procedimiento que se aplicará el 4 de octubre comenzará una vez finalizado el escrutinio de las mesas. Los miembros de mesa elaborarán y firmarán las actas correspondientes, que posteriormente serán recogidas para su transmisión a través del sistema TREP.

La funcionaria resaltó que la rapidez de la transmisión también depende de la agilidad con que los miembros de mesa realicen el escrutinio y utilicen las máquinas de votación.

Las elecciones municipales están previstas para el domingo 4 de octubre, cuando serán elegidos intendentes y miembros de las Juntas Municipales para el periodo 2026-2031.