Policía y Fiscalía destacan elecciones sin incidentes en Guairá.

La agente fiscal Jadiyi Ortiz, designada para intervenir en hechos punibles electorales durante los comicios de este domingo, informó que, hasta el momento, no recibió comunicaciones formales sobre irregularidades que requieran la intervención del Ministerio Público.

La representante fiscal indicó que tampoco se reportaron disturbios en ninguno de los locales de votación de la zona de cobertura de la Fiscalía de Villarrica, donde miles de afiliados de distintos partidos políticos acuden a las urnas para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones municipales de 2026.

Ortiz explicó que la labor de la Fiscalía se centra en la investigación de hechos punibles específicos previstos en la legislación vigente, entre ellos el soborno al elector, la coacción y otras conductas que puedan afectar la transparencia del proceso electoral. Recordó además que este tipo de delitos contemplan sanciones que pueden incluir multas y penas privativas de libertad que, dependiendo de la gravedad del caso, pueden alcanzar hasta cinco años de cárcel.

La fiscal señaló que durante la jornada se realizan recorridos por distintos centros de votación del departamento para verificar el normal desarrollo de los comicios y atender cualquier eventualidad que pudiera surgir. Sin embargo, remarcó que, ya pasado el mediodía, el panorama era de absoluta tranquilidad y que no existían denuncias formales sobre posibles hechos punibles electorales.

Desde el ámbito policial también destacaron el comportamiento cívico de los electores y la ausencia de incidentes relevantes en los distintos distritos del departamento.

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El director de Policía de Guairá, comisario José Martínez, afirmó que la jornada transcurre con total normalidad y resaltó la importante participación de ciudadanos de todas las edades en los centros de votación.

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Según indicó, durante el recorrido por los locales se observó una importante presencia de adultos mayores y personas con movilidad reducida que acudieron a cumplir con su deber cívico.

Martínez señaló que únicamente se registraron algunos inconvenientes menores que no alteraron el desarrollo de las elecciones ni requirieron intervenciones de consideración por parte de las fuerzas de seguridad.

El jefe policial informó que el operativo electoral movilizó a aproximadamente 1.500 efectivos en todo el departamento, incluyendo personal de prevención, agentes de apoyo y uniformados provenientes de distintas dependencias de la Policía Nacional.

Precisó que Guairá cuenta con 64 locales de votación habilitados, donde están convocados a sufragar unos 162.004 electores distribuidos en 477 mesas receptoras de votos.

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Asimismo, destacó la implementación de una Mesa de Crisis instalada para monitorear en tiempo real el desarrollo de la jornada electoral y coordinar respuestas ante cualquier eventualidad.

Según explicó, esta estructura de control permite mantener comunicación permanente con todos los centros de votación del departamento y agilizar la toma de decisiones en caso de incidentes.

Martínez resaltó que, después del departamento Central, Guairá es una de las primeras regiones del país en implementar este tipo de coordinación operativa para la cobertura de los comicios.