Elecciones Municipales: En cuántos de los 71 distritos la oposición unificó candidaturas

El viernes último, la Justicia Electoral cerró el plazo para que los candidatos a intendentes y concejales puedan presentar sus renuncias o pedidos de sustituciones.

Feneció así el plazo que tenía la oposición para unificar sus múltiples candidaturas que habrían dividido el voto opositor (fuga de votos) frente a los intendentables del Partido Colorado.

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Los aspirantes a jefes municipales y ediles que no presentaron renuncia aparecerán en las pantallas de votación en las elecciones municipales del 4 de octubre.

Al cierre de este plazo, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, evaluó su trabajo de diálogo con otras fuerzas opositoras para alcanzar el objetivo.

La primera conversación entre los liberales y la “tercera fuerza” se dio el 26 de junio, y puso “paños fríos” a la tensión acumulada.

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Unidad de la oposición con miras a las elecciones del 2028

En el acto de apoyo del PLRA y del Partido Yo Creo, al liberal Blas Lanzoni, para la intendencia de Ñemby, Riveros agradeció a Miguel Prieto, líder de Yo Creo y aspirante presidencial para el 2028.

“Con Miguel nos une algo más importante; construir la unidad de la oposición para que en el 2028 un opositor pueda ser el próximo presidente de la República del Paraguay”, señaló.

¿De 71 distritos, en cuántos hubo consenso?: en 25

Durante su alocución, Riveros señaló que en muy poco tiempo se buscó un consenso y la unificación de candidaturas en 71 distritos en todo el país.

Recalcó que al cierre del plazo para renuncias o sustituciones, han conseguido este objetivo en 25 distritos. “Para nosotros es un gran logro porque hemos dialogado y hemos logrado construir esa unidad”, finalizó.

¿En qué distritos faltó la unidad?

Al cierre del plazo para unificar candidaturas, quedaron varios distritos en los que la oposición, principalmente el PLRA, Yo Creo y Cruzada Nacional, no se puso de acuerdo para afrontar a la ANR.

El caso más publicitado es Presidente Franco, Alto Paraná, en el que la diputada Roya Torres, intendentable y esposa del intendente saliente, acusa a su rival de Yo Creo, Mabel Otazú, de dividir votos y ser financiada por la ANR.

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Otro caso es Villa Elisa, feudo del gobernador de Central y aspirante presidencial del PLRA, Ricardo Estigarribia. El intendente saliente, Sergio Estigarribia, hermano del jefe departamental busca la reelección y denuncia que su contrincante por Yo Creo, Jeremías Villalba, también busca dividir votos para beneficiar a la ANR. Este último fue condenado por extorsión.

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En el único caso en que las autoridades del PLRA y Yo Creo, urgieron a los candidatos a intendentes a llegar a un consenso, no hubo acuerdo. Este fue el caso de San Bernardino.