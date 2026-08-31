Instan a ministra a no aceptar renuncias masivas de médicos especialistas

Lilian Samaniego (ANR-independiente) fue la única senadora que presentó una propuesta alternativa para subsanar la crisis sanitaria y, durante la mesa directiva de la Cámara de Senadores esta mañana, lamentó la agudización de la crisis sanitaria con la renuncia masiva de los médicos, muchos de ellos especialistas destacados.

“Esta huelga se debió haber evitado cuando en julio los médicos anunciaron la huelga para agosto y no se hizo nada. Llegamos ahora a las renuncias. De ambas partes debe haber voluntad política”, dijo la senadora Lilian Samaniego.

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Remarcó que el pedido de los médicos es real y justo, pero de imposible cumplimiento a corto plazo por lo cual cuestionó al Poder Ejecutivo de no plantear una alternativa real para zanjar la crisis.

“Lo que piden los médicos es real y justo, pero es imposible de cumplir en un corto plazo. Es lamentable lo que dice el ministro de Economía, que no hay plata, pero no presenta una cifra real o una alternativa y la ministra de Salud que habla de la escuela sanitaria, del escalafón, pero no hay voluntad política”, cuestionó Samaniego.

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Barán no debe aceptar las renuncias

La senadora colorada indicó que esta huelga de médicos ratificó el sentimiento de la gente a nivel país sobre la crisis sanitaria y que se agudiza con la renuncia masiva de médicos.

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“Esta huelga ratificó el sentimiento de la gente, lo que me decían hace un año y esto se agrava con la renuncia de médicos calificados. Se llegó a estas instancias, y muchos de ellos son únicos. El Poder Ejecutivo, a través de su ministra no puede aceptar esas renuncias”, sostuvo la senadora.

Los médicos culminaron el viernes pasado una semana de huelga, y habían anunciado que si no tenían una respuesta clara a sus pedidos de aumento salarial, renunciarían esta mañana.

Con el correr de las horas se confirmó que renunciaron 443 médicos de los principales centros sanitarios públicos y 100 médicos en cargos directivos pusieron su cargo a disposición de María Teresa Barán.