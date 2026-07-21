Política
21 de julio de 2026 a la - 16:23

Tras “reunión secreta”, Peña y titular de la Corte se reúnen públicamente por el RUN

Reunión entre Santiago Peña y el titular de la Corte Suprema Alberto Martínez Simón. Foto: Gentileza.
Reunión entre Santiago Peña (i) y el titular de la Corte Suprema Alberto Martínez Simón (d). Foto: Gentileza.

Tras siete meses de la reunión secreta entre el presidente Santiago Peña y seis ministros de la Corte Suprema, con la presencia de Horacio Cartes sin descartarse del todo, el mandatario se reunió hoy en forma pública con el titular de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón. El motivo del encuentro fue el fortalecimiento del Registro Unificado Nacional (RUN), según dijeron. En la reunión secreta del 3 de diciembre se habría acordado la presidencia de Martínez Simón, mantener los feudos judiciales y otros puntos.

Por ABC Color

La polémica reunión secreta entre Santiago Peña y seis ministros de la Corte se habría llevado a cabo el 3 de diciembre último y fue un escándalo nacional que dejó en evidencia el sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo y al Partido, según numerosos referentes, juristas, opositores y colorados disidentes.

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En ese entonces, acudieron solo los jueces afines al Partido Colorado, entre ellos Alberto Martínez Simón, César Diesel (presidente entonces), César Garay, María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera.

En cambio, fueron excluidos Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.

Días después, Peña intentó desmentir la presencia del presidente de la ANR, Horacio Cartes. La asistencia del exmandatario sigue en debate.

Reunión de Santiago Peña con ministros de la Corte, del 23 de diciembre, semanas después de la Reunión secreta del 3 de diciembre de 2025.
Reunión de Santiago Peña con ministros de la Corte, del 23 de diciembre, semanas después de la Reunión secreta del 3 de diciembre de 2025.

Resultados de la reunión secreta de diciembre

Tras dicha reunión secreta, sucedieron llamativos hechos atribuidos a este encuentro. Entre ellos la Corte Suprema rechazó la acción de Kattya González contra su expulsión del Senado; el Tribunal de Ética Judicial concluyó que los ministros del encuentro no transgredieron las normas deontológicas propias del cargo; el presidente Santiago Peña promulgó la ley que restituye los feudos a los ministros de la Corte y Martínez Simón fue electo presidente del Poder Judicial. Además, se admitió la imputación contra el presidenciable disidente Arnoldo Wiens, entre otros casos.

Lea más: Reunión secreta: Peña promulga ley que restituye feudos para ministros de la Corte

Reunión entre Santiago Peña y el titular de la Corte Suprema Alberto Martínez Simón. Foto: Gentileza.
Reunión entre Santiago Peña y el titular de la Corte Suprema Alberto Martínez Simón. Foto: Gentileza.

Primera reunión pública y bilateral Peña-Martínez Simón

Según los registros, el encuentro de la fecha sería la primera reunión pública y bilateral entre el presidente Santiago Peña y el titular de la Corte Suprema. Desde entonces ambos se vieron en actos formales.

Peña acudió a la Corte Suprema el 23 de diciembre para intentar demostrar que la reunión secreta solo estaba enmarcada en el debate de la Ley de Arbitraje. Martínez Simón estuvo ausente en dicho encuentro.

Posteriormente Peña y Martínez tuvieron varios encuentros público, pero fugaces, entre ellos la inauguración de Tribunales en Capiatá en enero último; la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en abril; los actos patrios del 14 de mayo y el informe del mandatario ante el Congreso el 1 de julio.

Ministros de la Corte que se reunieron en Secreto con Santiago peña. Arriba: Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y Luis María Benítez. Abajo: Eugenio Jiménez Rolón, Cesar Diesel y César Garay.
Ministros de la Corte que se reunieron en Secreto con Santiago peña. Arriba: Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y Luis María Benítez. Abajo: Eugenio Jiménez Rolón, Cesar Diesel y César Garay.

Encuentro de hoy, sobre el RUN

En dicho contexto, el presidente de la Corte y el presidente de la República mantuvieron hoy una reunión de trabajo en Mburuvicha Róga para fortalecer la cooperación interinstitucional, según el informe oficial.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), así como la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y gestionar los recursos presupuestarios necesarios para la modernización e integración del sistema registral y catastral.

La comitiva del Poder Judicial estuvo integrada por la Gerente Superior del Registro Unificado Nacional (RUN), Abg. Lourdes González; la Directora General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Mg. Rosaliz Chamorro; y el Director General de Planificación y Desarrollo, Abg. Juan José Martínez.

Por parte del Poder Ejecutivo, participó el Asesor Jurídico de la Presidencia, Dr. Roberto Moreno, junto con su equipo técnico.