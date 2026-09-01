Capturan a dos sospechosos de asaltos sistemáticos a alemanes en Guairá.

Agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Guairá detuvieron a dos hombres que estarían vinculados a varios hechos de robo agravado registrados en la zona de Independencia, principalmente contra familias y ciudadanos de nacionalidad alemana.

Los detenidos fueron identificados como Derlis Gustavo Almada Benítez, de 36 años, y Blasido Paredes Ojeda, de 44 años. Ambos fueron localizados durante un procedimiento realizado en un camino vecinal de la compañía Santo Domingo, distrito de Independencia.

La investigación se inició luego de un asalto ocurrido en la compañía Santa Cecilia de Independencia, donde un ciudadano alemán de 40 años fue despojado de dinero en efectivo y teléfonos celulares, según explicó el jefe de Investigaciones de Guairá, comisario Jorge Mazacotte.

A partir de ese hecho, los investigadores identificaron un inmueble donde presumían que podrían encontrarse elementos relacionados con el asalto. El lugar fue allanado durante la mañana del 28 de agosto, por disposición judicial.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la compañía Santo Domingo, también de Independencia, propiedad de Derlis Gustavo Almada Benítez. La comitiva policial ingresó al inmueble con una orden de allanamiento y procedió a verificar las diferentes dependencias.

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Durante la intervención fueron incautadas varias armas de fuego y de fabricación casera, además de armas de aire comprimido e imitaciones de pistolas. Entre las evidencias figuran una pistola calibre .45, una pistola Taurus, un revólver calibre .22 y un rifle calibre .22 de fabricación casera.

También fueron encontrados dos rifles de aire comprimido, una pistola de aire comprimido de procedencia taiwanesa y municiones para diferentes armas y calibres.

Los investigadores igualmente encontraron varios teléfonos celulares, una tablet, una memoria de 64 GB, un microchip, un binocular y una mochila, además de diversas herramientas.

Entre las prendas incautadas había dos pasamontañas, guantes, un quepis, pantalones oscuros, un pulóver verde y una campera negra. La Policía considera que estos elementos podrían aportar información para establecer la participación de los sospechosos en otros hechos.

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El comisario Mazzacotte señaló que algunas de las evidencias ya fueron reconocidas por personas afectadas por anteriores robos. Como ejemplo, mencionó un rifle de aire comprimido que habría sido sustraído de una ferretería de Independencia.

A esto se suman las imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas durante las investigaciones de hechos anteriores. Según el jefe policial, los investigadores revisaron fotogramas de los videos y encontraron coincidencias entre las prendas utilizadas durante los asaltos y las ropas incautadas durante el allanamiento.

Uno de los hechos que se busca esclarecer ocurrió en la compañía 3 de Noviembre de Paso Yobai, donde una familia alemana fue víctima de un robo agravado. Los investigadores también analizan un asalto ocurrido en una ferretería de la colonia Independencia.

Mazzacotte indicó que, hasta el momento, los dos detenidos estarían vinculados a al menos cuatro hechos delictivos. Sin embargo, la investigación continúa abierta y los agentes revisan nuevas imágenes de cámaras de seguridad para determinar si los mismos individuos tuvieron participación en otros robos registrados en la zona.

Los procedimientos fueron realizados en prosecución de la causa caratulada como supuesto robo agravado en Independencia, bajo la dirección de la fiscal Rocío Rivas. La orden de allanamiento fue emitida por el juez Porfirio Martínez López.

Tras su detención, Almada Benítez y Paredes Ojeda fueron trasladados para una inspección médica en el Hospital Distrital de Independencia y posteriormente derivados a la Comisaría 14ª de Melgarejo, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.