Crisis sanitaria: Arzobispado de Asunción denuncia manipulación digital contra el gremio médico

El pronunciamiento eclesiástico trasciende el conflicto coyuntural y apunta contra las tácticas de guerra narrativa desplegadas principalmente en plataformas digitales para deslegitimar las protestas de los profesionales de la salud.

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Uno de los puntos más agudos del comunicado del Arzobispado es la denuncia explícita de campañas orquestadas en redes sociales y medios de comunicación para desviar la atención y atacar la figura de los manifestantes.

“En torno a conflictos sensibles, como los reclamos y medidas de fuerza del sector salud, preocupa observar cómo han aumentado los recursos de descalificación y descrédito, especialmente en el ámbito digital. Aparecen publicaciones repetidas, cuentas anónimas, mensajes coordinados, recortes fuera de contexto, titulares insinuantes, memes y comentarios destinados a instalar una determinada imagen de personas, gremios o instituciones”, advierte el documento.

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La Iglesia catalogó y enumeró con precisión técnica los mecanismos utilizados en estas maniobras de comunicación defensiva y reactiva:

Tácticas de manipulación : Uso de la repetición masiva (spam), selección interesada de datos (cherry-picking), ataques personales (trolling o ad hominem), perfiles automatizados (bots) y redes coordinadas (troll farms o granjas de trolls).

Acoso e ilusión de consenso : Mencionaron el hostigamiento colectivo (dogpiling) y la simulación de apoyo popular espontáneo (astroturfing).

Contraataque narrativo: Señalaron la retroalimentación entre redes y medios tradicionales: “Un contenido nacido en una red puede ser recogido por un medio tradicional y regresar luego a las redes con una apariencia de mayor legitimidad”.

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Invocando las escrituras para reflexionar sobre los riesgos de sembrar división, la institución recordó la advertencia bíblica: Siembran viento y cosecharán tempestades (Os 8,7).

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“Lo que no deberíamos aceptar es que el debate sea sustituido por operaciones de descrédito, manipulación o ruido digital. Porque cuando se siembran sospechas, medias verdades y descalificaciones, esas tempestades terminan afectando no solo a quienes están en conflicto, sino también a la confianza de toda la sociedad”, asevera el comunicado.

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Los reclamos de fondo: “No es solo una discusión salarial”

Para el Arzobispado, la encrucijada actual abarca deficiencias estructurales del Estado paraguayo que van más allá del ajuste de sueldos exigido por los médicos.

“La cuestión de fondo es mucho más amplia. No estamos solamente ante una discusión salarial para los médicos. El problema comprende también las condiciones laborales, los recursos humanos, la disponibilidad de medicamentos, la infraestructura, los equipamientos, la organización de los servicios, la atención oportuna y digna y, en definitiva, la capacidad real del sistema para garantizar una salud integral para todos”, precisa el escrito.

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El llamado urgente a una política de Estado

Frente a respuestas gubernamentales calificadas como “fragmentarias” o de corto plazo, la Iglesia apela a la enseñanza social del papa León XIV en Magnifica Humanitas para urgir un proyecto integrador que no dependa del gobierno de turno.

“Paraguay necesita avanzar hacia una concertación nacional por la salud, entendida como la voluntad de construir un proyecto común que involucre a las estructuras del Estado, a los trabajadores de la salud, a las instituciones especializadas y a la ciudadanía”, subrayan.

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Finalmente, el Arzobispado enfatiza que la responsabilidad de salir del colapso asistencial no recae de forma exclusiva en el Ministerio de Salud, sino en los tres poderes del Estado de manera coordinada. “Todavía no es tarde. Es posible encontrar acuerdos sobre cuánto necesita invertir el país, cuáles son las prioridades sanitarias y cómo administrar responsablemente los recursos”, insisten.

“La salud integral es un derecho humano fundamental y un bien común. Un pueblo que no puede cuidar adecuadamente la salud de su gente es un pueblo herido; pero una nación que es capaz de escucharse, concertar y poner la dignidad humana en el centro todavía puede sanar sus heridas y construir esperanza”, finaliza la reflexión compartida a través de sus canales oficiales.

Lea el comunicado completo aquí.