Salud minimiza ola de renuncias de especialistas pese a alerta gremial por falta de reemplazos

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) informó que solo 62 notas de renuncia ingresaron por mesa de entrada, de las cuales apenas 21 cumplían con las formalidades legales exigidas; las 41 restantes fueron presentadas con firmas escaneadas, un formato que la cartera no acepta. Así lo explicó Juan Marcelo Estigarribia, director general de Gabinete del Ministerio, durante una entrevista en el programa En Detalles.

Sin embargo, los datos del gremio médico dan cuenta de que la cifra total asciende a 431 renuncias y podría llegar a 600 dimisiones, en áreas como terapia pediátrica, anestesiología, neurocirugía y cirugía pediátrica, entre otras especialidades críticas. En hospitales como el de Trinidad y el Regional de San Ignacio (Misiones), la totalidad del plantel presentó su dimisión.

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Diez días de plazo y “ambigüedades” en los cargos

Estigarribia señaló que la cartera dispone de un plazo de diez días para determinar si las renuncias proceden o no, decisión que quedará en manos de la máxima autoridad del Ministerio. El funcionario sostuvo además que existen “cuestiones muy ambiguas” en la terminología utilizada por los renunciantes, citando como ejemplo que la anestesiología figura como una función dentro del sistema y no como un cargo o jefatura, lo que —según el Ministerio— podría derivar en conflictos judiciales antes que administrativos si no se interpreta con precisión.

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Recambio en duda pese al optimismo oficial

Para respaldar la idea de que el sistema podrá absorber las bajas, el director de Gabinete mencionó que el Ministerio cuenta con una base de datos de aspirantes surgida de recientes concursos de desprecarización, en los que se ofrecieron 2.310 cargos y se presentaron más de 13.000 postulantes, cifra que luego se amplió a 11.100 cupos habilitados por el equipo económico.

Esa bolsa de postulantes, sin embargo, proviene de concursos generales de desprecarización de funcionarios, no de procesos específicos para cubrir plazas de especialistas y subespecialistas.

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El Sinamed, por su parte, sostiene que la formación de un anestesiólogo u otro especialista demanda años de residencia y que ese perfil no está representado en el mismo banco de elegibles que nutre a otros cargos del escalafón público. El Ministerio no se refirió puntualmente a esta diferencia entre ambos tipos de convocatoria.

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Lo que viene: entre lo administrativo y lo judicial

El Ministerio insistió en que actuará “cuidando todos los detalles” para evitar que la aceptación de las renuncias derive en reclamos posteriores de los propios médicos por presunta falta de resguardo de sus derechos laborales. Estigarribia remarcó que la cartera evalúa, en paralelo, las obligaciones contractuales vigentes y las eventuales consecuencias legales del “modus operandi” de este grupo de profesionales.

Con datos oficiales que reconocen menos del 15% de las renuncias denunciadas por el gremio y una discusión abierta sobre la disponibilidad real de especialistas para reemplazarlas, el conflicto entre el Ministerio y el sector médico especializado sigue sin resolverse.

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