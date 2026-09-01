IPS tiene moderna urgencia pediátrica pero opera bajo precaria estabilidad laboral

El Departamento de Pediatría del Instituto de Previsión Social (IPS) expuso esta mañana ante el Consejo de Administración un informe del servicio, evidenciando un profundo contraste entre la modernización edilicia inaugurada a principios de año y la precarización estructural de sus recursos humanos.

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La presentación, encabezada por la doctora María Cristina Ghezzi, jefa del servicio de Pediatría ante la plenaria presidida por el doctor Isaías Fretes, puso sobre la mesa los avances en la descentralización asistencial, pero también expuso de manera cruda las deudas históricas con los profesionales de la salud.

​Pediatría del IPS: Moderna “casa nueva”

​El informe giró en torno a las nuevas instalaciones de la Urgencia Pediátrica del Hospital Central, cuya construcción inició en 2025 y concluyó con el traslado de los servicios entre los meses de marzo y abril de este año. El área cuenta ahora con 37 unidades de internación completamente nuevas, baños sexados, una sala de trabajo médico renovada y un espacio de enfermería optimizado para la atención directa de los asegurados.

​Entre los logros técnicos destacados por la doctora Ghezzi, ​se encuentra la consolidación del sistema RAC (Recepción, Acogida y Clasificación), un triage informatizado pionero en el Hospital Central que permite categorizar la gravedad de los pacientes pediátricos y derivarlos con precisión a consultorios o a la sala de reanimación.

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​Asimismo, resaltó el funcionamiento de la Sala de Observación Abreviada, un modelo asistencial de alta eficiencia con estancias de hasta seis horas que incluye carro de paro y stock de medicamentos propio, evitando que los familiares deban peregrinar hacia la farmacia interna. Ghezzi indicó que mediante este dispositivo se resolvió 3.674 consultas en su primer semestre y se proyecta replicarlo en centros asistenciales del interior para fomentar la descentralización.

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​El reverso de la moneda: Déficit de personal y “maltrato institucional”

​A pesar de los elogios del Consejo de Administración hacia el compromiso del equipo médico, la exposición develó cifras preocupantes a la dotación de personal. Actualmente, el servicio cuenta con 61 médicos (53 contratados y apenas 8 nombrados) y 83 enfermeros (80 contratados y 3 nombrados).

​La jefatura del departamento advirtió que existe un déficit operativo inmediato de 10 médicos de guardia para cubrir la demanda real. Durante el debate, la situación escaló a un plano crítico cuando se analizó el perfil de estos profesionales: médicos especialistas que completan hasta cinco años de postgrado tras la carrera de grado y que continúan en condición de contratados.

​El presidente del Consejo, Isaías Fretes, calificó tajantemente esta situación como un ejemplo de “maltrato institucional”. Durante la sesión, Fretes cuestionó que profesionales con subespecialidades de alta complejidad no cuenten con estabilidad laboral, comprometiendo a la administración a gestionar reivindicaciones para el sector.

​Descentralización y proyección histórica

​El informe de Pediatría detalló también el avance del plan de descentralización iniciado hace un año en el Hospital 12 de Junio, replicando esquemas de internación y capacitando planteles en Encarnación y Ciudad del Este, con miras a sumar próximamente a Coronel Oviedo. Estas acciones buscan potenciar las consultas ambulatorias mediante telemedicina y unificar protocolos de derivación segura desde el interior del país.

​Para cerrar la presentación, el servicio propuso formalmente que la inauguración oficial de las nuevas instalaciones se realice el próximo 25 de noviembre, fecha en que la urgencia pediátrica cumplirá 30 años de labor ininterrumpida. La propuesta dio pie a un momento de reivindicación histórica impulsado por la presidencia del consejo, que sugirió vincular la fecha al legado de la doctora Melania Brítez Caballero, la primera médica pediatra del Paraguay y miembro fundadora de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, quien sirvió en el frente durante la Guerra del Chaco.

​El informe deja en evidencia que, si bien el IPS ha dado un salto cualitativo e indispensable en materia de infraestructura edilicia y modelos de atención rápida para la infancia, la sostenibilidad del sistema sigue pendiendo del esfuerzo sobrehumano de un plantel profesional subcontratado y numéricamente insuficiente, cuyos reclamos de estabilidad y equipamiento aguardan respuestas concretas del Consejo de Administración.