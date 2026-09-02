Caso Berilo: Cámara ratifica juicio a Cucho y Ulises por presunto esquema narco

A casi 8 años de la Operación Berilo, que el 6 de setiembre de 2018 desbarató una organización dedicada al tráfico de drogas, el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, confirmó hoy que el presunto narco Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana y otros acusados afrontarán juicio oral y público.

El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital, integrado por los camaristas Camilo Torres, Arnaldo Fleitas y José Waldir Servín (voto en disidencia), analizó los argumentos de las defensas y la postura del Ministerio Público; y resolvió la apertura a juicio oral, resuelta por el juez de Garantías Miguel Palacios, a través del Auto Interlocutorio N° 232 de fecha 31 de marzo de 2026.

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Servín votó en minoría por declarar inadmisibles los recursos de apelaciones, en atención a que atacan una resolución declarada irrecurrible por expresa disposición del art. 461 del Código Procesal Penal, ya que se trata de un auto de apertura a juicio oral, según puntualiza en su análisis.

Por su parte los camaristas Camilo Torres (preopinante) y Arnaldo Fleitas resaltan que el juez de Garantías Miguel Palacios realizó el control de la acusación y concluyó que la misma reúne los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal para la prosecución.

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En consecuencia, a criterio de los magistrados, no pueden prosperar los planteamientos de nulidad sustentados únicamente en la valoración que efectúan las defensas respecto de la suficiencia, coherencia o fuerza convictiva de los elementos invocados por el Ministerio Público.

Acusación contra Cucho y Ulises en caso Berilo

La acusación presentada en mayo de 2022 por el entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz y ratificada durante la audiencia preliminar por la fiscal Lorena Ledesma, fue admitiada por el juez de Garantías Miguel Palacios, quien ordenó la apertura del juicio oral para Cucho Cabaña por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

En cuanto al exdiputado colorado Ulises Quintana, el magistrado dispuso que sea juzgado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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Además el juez de Garantías hizo lugar al pedido de las defensas, revocó la prisión preventiva y ordenó medidas alternativas para Reinaldo Cabaña (con uso de tobillera electrónica) y Ulises Quintana; a quienes había enviado a prisión a fin de asegurar la realización de la preliminar, que se suspendió en 15 ocasiones anteriores, debido a los recursos dilatorios planteados por los encausados.

Anteriormente, Cucho ya cumplió prisión preventiva desde el 7 de setiembre de 2018 hasta el 7 de setiembre de 2023, cuando abandonó la Penitenciaría Regional de Emboscada tras cumplir 5 años de prisión preventiva, que es la expectativa de pena mínima para los hechos acusados por la fiscalía. Desde esa fecha cumple arresto domiciliario, aclarando que en marzo de este año estuvo nuevamente preso, a fin de asegurar la realización de la preliminar.

Acusados que van a juicio por el esquema Berilo

Los demás acusados que van a juicio oral son Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú.

También serán juzgados por el caso Berilo los acusados Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolaqui, Óscar Adrián Monges y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

Según la acusación del Ministerio Público la organización que lideraba Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

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El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según el requerimiento conclusivo presentado por la fiscala Lorena Ledesma al inicio de la audiencia preliminar que inició el jueves 5 de marzo del corriente año, luego de 15 suspensiones por recursos dilatorios que plantearon las defensas.

Condenados en procedimiento abreviado

Por otro lado, Palacios condenó a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución al exfiscal Gustavo Ramón Yegros y los asistentes fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios.

El magistrado atendió los incidentes planteados por las defensas y, con anuencia de la fiscal Lorena Ledesma, aplicó el procedimiento abreviado y condenó a los tres encausados.

Yegros fue acusado de formar parte de la red narco del Alto Paraná que comandaba Reinaldo “Cucho” Cabaña; y habría recibido la suma de US$ 20.000 en concepto de coima mientras desempeñaba funciones como agente fiscal.

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Por su parte, los asistentes fiscales estaban sindicados de haber auxiliado a Diego Medina, secretario de Cucho, luego de su detención en la comisaría de Nueva Londres, Caaguazú. Previo acuerdo económico con los agentes policiales intervinientes, Medina fue liberado y recuperó la suma de US$ 184.000, luego de la intermediación del entonces diputado Ulises Quintana, a pedido de Cucho.

Los US$ 184.000 que recuperó la organización criminal fue destinado a la compra de un cargamento de cocaína, que fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil, siempre según la acusación fiscal.

Cuchó lavó US$ 90 millones en una empresa, según MP

La fiscalía sostiene que para introducir al sistema financiero legal paraguayo el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína Reinaldo “Cucho” Cabaña integró capital en las empresas Día Brillante, JJX S.A y Neos Import-Export, siempre de acuerdo con el relato plasmado por la Fiscalía en la acusación.

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La investigación permitió concluir que a través de la empresa Neos Import-Export la organización integró al sistema financiero la suma de US$ 90.460.434 provenientes del tráfico de drogas, resaltó la fiscal Lorena Ledesma en parte de su intervención durante el inicio de la audiencia preliminar.

Respecto a Ulises Quintana la fiscal Lorena Ledesma remarcó, durante la ratificación de la acusación en la audiencia preliminar, que fue financiado por Cucho con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

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La agente del Ministerio Público afirmó que el entonces diputado colorado utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.