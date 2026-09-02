Prohibido el abordaje de pasajeros alcoholizados: ¿qué hacer ante ebrios que molestan en ómnibus?

Aunque es un escenario que suele ser común en los trayectos nocturnos o a primeras horas de la mañana, la normativa ampara al usuario y establece responsabilidades muy claras sobre quién debe garantizar el orden durante el viaje.

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En primer lugar, es fundamental comprender que la ley prohíbe de manera tajante el ingreso de personas en estado de ebriedad a las unidades.

Según lo estipulado en la Resolución Nº 07/2024 del Viceministerio de Transporte, los conductores no solo tienen vedado permitir el abordaje de pasajeros bajo los efectos del alcohol, sino también tolerar el consumo de bebidas alcohólicas a bordo.

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Permitir este tipo de situaciones constituye una infracción directa para el chofer, mientras que la sanción económica recae sobre la empresa de transporte, enfrentando multas de cinco jornales mínimos, lo que equivale a unos 585.385 guaraníes.

¿Qué hacer si estoy en una situación así?

Si estás atravesando un episodio de esta naturaleza, la recomendación principal es priorizar tu seguridad, evitando cualquier tipo de confrontación directa o discusión con la persona alterada.

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En su lugar, lo idóneo es cambiar de asiento e informar inmediatamente al conductor, quien se desempeña como la autoridad a bordo y tiene la obligación de resguardar el bienestar de los pasajeros.

Para que las autoridades puedan intervenir de forma efectiva, la recolección de evidencia resulta clave. Si las condiciones lo permiten y sin exponerse, el afectado debe registrar fotografías o un breve video que capture el momento del exabrupto.

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Igualmente, se pide anotar con precisión el número de coche, la línea de transporte y la hora del incidente. Generalmente, estos datos pueden encontrarse en la aplicación de cada empresa proveedora del servicio de billetaje electrónico.

Una vez a salvo, el procedimiento para sentar la denuncia formal es más sencillo. El usuario puede contactar al canal de reclamos habilitado por el Viceministerio de Transporte a través de la línea de WhatsApp (0986) 898-600, donde se le facilitará un formulario digital para ingresar los detalles del hecho y adjuntar los archivos multimedia recopilados.

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¿Cuánto tardan en responder?

Finalmente, tras la recepción del reclamo, la cartera estatal analiza las pruebas presentadas e inicia un sumario administrativo contra la empresa responsable. Aunque el tiempo de resolución varía según el caudal de denuncias procesadas, el trámite concluye con la aplicación de la multa correspondiente a la firma transportista.

Conocer estas herramientas y denunciar los incumplimientos es el camino para exigir un servicio de transporte público más seguro, respetuoso y de calidad para todos.