¿Habrá paro del transporte público? Cetrapam reclama actualización tarifaria

El Centro de Empresarios del Transporte del Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) volvió a reclamar al Viceministerio de Transporte (VMT) la actualización de los coeficientes que hacen a la estructura del precio del pasaje.

Según el titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, el sector acumula nueve meses de retraso y la situación ya pone en riesgo la continuidad de las empresas.

“Ya transcurrieron 7 días de esta nota y seguimos sin avances concretos. La única respuesta recibida se limita a reiterar los puntos que aún están pendientes de ejecución, cuestiones que ya son de conocimiento de todas las partes. Necesitamos acciones y resultados, no nuevas explicaciones sobre lo que todavía no se hizo”, publicó Cetrapam en su cuenta oficial de X.

La organización había remitido el 20 de agosto una nota al Viceministerio de Transporte. Tras varios días sin avances concretos, conforme denuncia Cetrapam, este volvió a cuestionar la falta de respuestas del VMT.

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Nueve meses de retraso en la actualización

Ruiz Díaz explicó a ABC que el reclamo busca la conformación de una comisión técnica para actualizar los coeficientes utilizados en la estructuración del precio del pasaje. Afirmó que recibieron respuestas evasivas y que la convocatoria a la mesa técnica sigue pendiente.

“Nos hemos cansado de financiar la incapacidad de gestión del Viceministerio de Transporte, porque no existe un solo sector privado, sea cual fuese el rubro, que pueda sostener la prestación del servicio o la venta de un producto con nueve meses de falta de actualización de coeficientes”, expresó.

El empresario sostuvo que las empresas siguen recaudando, pero que el dinero ya no alcanza para cubrir las responsabilidades. Como ejemplo, señaló que la misma cantidad de dinero permite comprar hoy una menor cantidad de combustible.

Según el titular de Cetrapam, la actualización debe contemplar los costos fijos, variables y la remuneración empresarial. Añadió que la suma de estos componentes determina el precio del pasaje y, si este queda por debajo de los costos, la prestación del servicio comienza a deteriorarse.

Cetrapam advierte sobre el deterioro del servicio

El titular de Cetrapam afirmó que la falta de recursos ya se refleja en el mantenimiento de los buses. Señaló que las empresas priorizan reparaciones cuando aparecen los problemas, en lugar de realizar mantenimiento preventivo.

También indicó que las frecuencias actualmente se mantienen y que los buses cuentan con GPS, mientras que el Viceministerio de Transporte puede monitorear su ubicación mediante la plataforma de billetaje electrónico.

“Por un lado, tenés exigencias, frecuencias, cumplimiento. Pero cuando miro el patio trasero de la casa de ellos, la veo muy sucia y nunca han cortado el pasto. Es decir, no tienen la autoridad moral hoy para venir a exigir cuando ellos mismos no cumplen lo que deben cumplir”, dijo.

Agregó que el Estado se encuentra al día con sus deudas, pero cuestionó que el subsidio que se pagará por julio se calcule con valores correspondientes a nueve meses atrás.

¿Puede haber un paro del transporte?

Consultado directamente sobre una eventual paralización del transporte público, Ruiz Díaz no confirmó un paro, pero advirtió sobre un escenario de quiebra de empresas y una posible salida de unidades del sistema.

“Hay una capacidad de quiebra de empresas de transporte”, respondió. Añadió que todo el sistema está en riesgo y que las empresas más pequeñas serían las primeras en quedar financieramente comprometidas.

Según el titular de Cetrapam, más de 20 empresas ya desaparecieron, aunque aclaró que no todas lo hicieron durante el actual gobierno. No obstante, afirmó que existe un riesgo concreto de que algunas empresas dejen de operar.

“Hay un riesgo de sostener la operación. Es insostenible si ellos no hacen su trabajo. Que hagan lo que tienen que hacer, el trabajo por el cual se les paga. Son funcionarios que cobran dinero con los impuestos que nosotros pagamos. Y ellos hacen su trabajo de una manera precaria, irresponsable, que no puede permitirse”, sostuvo.

Empresas podrían cerrar y vender sus buses

Ruiz Díaz advirtió que, si no hay una respuesta y no se conforma la mesa técnica, el escenario puede agravarse y llevar al cierre de empresas.

“Las empresas van a ir cerrando las puertas, empezando a liquidar personal, vendiendo buses para pagar la antigüedad de los choferes, de los mecánicos y de los inspectores. Ese es el único camino que se ve, porque no hay respuesta, no hay reforma, no hay plan maestro de transporte, no existe nada serio”, declaró.

El empresario cuestionó, además, las promesas vinculadas a la reforma del transporte público y la incorporación de buses eléctricos. Afirmó que el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios y puso en duda la posibilidad de atraer inversiones al sector en las actuales condiciones.

“¿Cómo se pretende mejorar el transporte público si no tienen los recursos necesarios? ¿Quién es el inversionista extranjero que tendría hoy la capacidad o voluntad, mejor dicho, de venir a invertir en transporte público en un país que ni siquiera tiene alternativas viales? Esa es la gran pregunta”, mencionó.

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Cetrapam espera convocatoria la próxima semana

El titular de Cetrapam señaló que esperan que la próxima semana se convoque a la mesa técnica para analizar la actualización de los coeficientes.

De acuerdo a él, el retraso afecta la estructura económica de las empresas, mientras el Gobierno mantiene el esquema de subsidio para evitar que el aumento de los costos se traslade directamente al usuario.

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Ruiz Díaz explicó que, cuando aumentan los costos, también debería aumentar el subsidio si se mantiene la decisión de no trasladar el impacto al pasajero.