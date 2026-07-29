Transporte público: comenzaron las multas por reguladas, pero persisten las quejas de los usuarios

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el Viceministerio de Transporte (VMT), dirigido por Emiliano Fernández, sancionó a 20 empresas permisionarias por incumplimientos detectados mediante el monitoreo por GPS de las unidades y a otras 18 por infracciones verificadas durante operativos de fiscalización en calle.

Esto desde que haya entrado en vigencia las resoluciones 120/2025, 21/2026 y 26/2026, que configuran el Sistema Integral de Control y Monitoreo, una herramienta técnica que prometió -una vez más- acabar con las reguladas y basar las sanciones en datos provenientes del billetaje electrónico y el GPS.

Vale recordar que el Viceministerio de Transporte inició, desde el 18 de mayo último, la aplicación de sanciones a las empresas que incumplen la cantidad mínima exigida de buses en circulación, en el marco de las citadas resoluciones.

El sistema utiliza datos georreferenciados transmitidos por GPS, que permiten verificar en tiempo real el cumplimiento de los itinerarios, las frecuencias y la disponibilidad de unidades en servicio.

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Transporte público: La cantidad de infracciones detectadas

Al cierre de junio, la implementación de este mecanismo permitió detectar 92 infracciones y aplicar sanciones por un total de 1.660 jornales, equivalentes a G. 185.093.320. Los incumplimientos estuvieron relacionados principalmente con una menor cantidad de buses en circulación durante las franjas horarias pico y pospico, siendo estas últimas las que registraron la mayor cantidad de infracciones.

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Por otra parte, entre enero y junio de 2026, el equipo de fiscalización de la Dirección Metropolitana de Transporte realizó controles en las calles para verificar las condiciones de prestación del servicio de transporte público. Como resultado de estas inspecciones aplicaron 46 sanciones a 18 empresas, acumulando 643 jornales, equivalentes a G. 71.695.786.

Las infracciones más frecuentes estuvieron relacionadas con las condiciones de confort de las unidades, el mal estado del ploteado y deficiencias en el funcionamiento del aire acondicionado. Asimismo, detectaron casos puntuales de conductores utilizando teléfonos celulares durante la conducción, falta de luces, ausencia de la póliza obligatoria y circulación con las puertas abiertas.

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Según el Viceministerio de Transporte esta estrategia busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión del sistema, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas permisionarias. Con la incorporación de herramientas tecnológicas y el mantenimiento de los operativos de fiscalización en calle, se busca garantizar un servicio de transporte público más seguro, eficiente y confiable para la ciudadanía.

Usuarios se quejan de las reguladas, mientras Cetrapam intenta justificar

Sin embargo, las reguladas continúan siendo uno de los principales motivos de queja de los usuarios del transporte público. A diario, los pasajeros denuncian largos tiempos de espera, especialmente en las horas de mayor demanda, además de buses que circulan repletos y con frecuencias que consideran insuficientes.

Los reclamos también apuntan a que, pese al pago del subsidio estatal al sector, el servicio no logra responder de manera eficiente a las necesidades de quienes dependen del transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio u otras actividades.

Por su parte, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) publicó una serie de explicaciones en sus redes sociales para responder a los cuestionamientos de las reguladas en horas pico.

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El gremio señaló que el transporte público debe planificarse para responder a la demanda durante toda la jornada y no únicamente durante las “pocas horas consideradas pico”.

Explicó que si toda la flota se dimensionara exclusivamente para esos momentos de mayor movimiento, una parte importante de las unidades circularía con muy pocos pasajeros durante el resto del día, hecho que elevaría los costos operativos y reduciría la eficiencia del sistema.

“Por eso la planificación busca un equilibrio; atender la mayor demanda posible sin perder de vista que el transporte debe seguir funcionando de manera sostenible durante todo el día”, señala Cetrapam.