Peña admite que no está satisfecho con la reforma del transporte público

El Gobierno presentó este domingo 90 nuevos buses que serán incorporados al transporte público en el área metropolitana, como parte de la reforma del sistema.

El acto se realizó en el Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya y fue encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

Durante su intervención, el presidente Peña reconoció que aún no está satisfecho con los resultados obtenidos hasta ahora en el transporte público, aunque afirmó sentirse optimista por el inicio de la reforma, que, según indicó, contempla la renovación de 1.000 buses para el 2028.

“Todavía nos queda mucho por delante. No estoy satisfecho, pero estoy entusiasmado porque estoy viendo los primeros brotes de esa semilla que sembramos y está empezando a germinar, pero para la cosecha falta muchísimo y probablemente se va a dar cuando tengamos una renovación más amplia”, declaró.

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Peña aún no está satisfecho con reforma

El mandatario, además, sostuvo que la incorporación de las nuevas unidades forma parte del proceso de transformación del transporte público y valoró el aporte del sector privado.

“Hay un sector privado que está haciendo un enorme esfuerzo y un gobierno que está mejorando las reglas para que esto sea el inicio de un cambio trascendental. No hay probablemente algo que defina más a un país desarrollado que un transporte público moderno y eficiente”, declaró.

También destacó que Paraguay continúa registrando un crecimiento económico acelerado en comparación con otros países. Sin embargo, admitió que ese crecimiento aún no se refleja en todos los sectores de la sociedad.

En ese contexto, señaló que actualmente quienes perciben ese crecimiento son principalmente el sector empresarial y la población más vulnerable. Sostuvo que la incorporación de los nuevos buses contribuirá a mejorar la calidad de vida de los sectores que todavía no sienten los efectos del crecimiento económico.

De los 90 buses, 70 son eléctricos

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, precisó que la nueva flota está compuesta por 90 buses, de los cuales 70 son eléctricos. Explicó que 30 de esas unidades pertenecen al Estado y fueron donadas por Taiwán, mientras que las 40 restantes corresponden a la empresa Ñandutí. Además, se incorporan 20 buses a combustión adquiridos por la Línea 44.

Centurión indicó que la implementación de las nuevas unidades será gradual y adelantó que desde junio se licitarán los nuevos corredores viales, en el marco de la reforma del transporte público.

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Viceministro aclara que se trata de una ampliación de la flota

Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aclaró que la incorporación de estas unidades representa una ampliación de la flota del transporte público.

Asimismo, señaló que el costo promedio de cada bus oscila entre US$ 200.000 y US$ 220.000.