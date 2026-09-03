Crisis sanitaria: médicos reciben apoyo y “bendición” del arzobispo de Asunción

Este jueves, el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, recibió en el ex Seminario Metropolitano de la capital a representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), a quienes convocó para conversar sobre la crisis sanitaria que llevó a los trabajadores del sector público de salud a una huelga nacional la semana pasada y provocó renuncias de decenas de especialistas médicos en los mayores hospitales del país esta semana.

Los médicos del sector público fueron a huelga durante cinco días la semana pasada, argumentando que sus salarios han estado estancados desde 2012 y exigen que el Gobierno suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones. Además, afirman que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

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Argumentando que el Gobierno no ha ofrecido soluciones al reclamo de un reajuste salarial y solo planteado respuestas parciales a otros de sus reclamos, el Sinamed anunció que se reunirá la tarde de hoy en asamblea para decidir si convoca a otra huelga nacional.

Cardenal dio su apoyo a los médicos

Luego de la audiencia con el cardenal Martínez, la secretaria general del Sinamed, la doctora Rossana González, dijo que la reunión fue “informativa”, ya que el arzobispo pidió que se le haga un resumen de la situación actual del sistema público de salud, los reclamos de los médicos y las respuestas que ha dado hasta ahora el Gobierno.

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“(El cardenal) nos dio su apoyo y la bendición de la religión católica”, dijo la doctora González. “Nos alienta a seguir luchando por los derechos médicos y los derechos humanos del pueblo”, agregó.

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Negó que el cardenal Martínez haya prometido intervenir como mediador en el diálogo entre el Gobierno y el gremio médico.

Nueva reunión con la ministra de Salud

La ministra de Salud, María Teresa Barán, convocó esta mañana a los líderes del Sinamed a una nueva reunión. Antes de salir del ex Seminario para dirigirse al Ministerio de Salud, la doctora González dijo no tener información sobre el motivo de la convocatoria.

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Además del reajuste salarial y la normalización del suministro de medicamentos e insumos, los médicos del sector público exigen al Gobierno el cumplimiento del derecho laboral de pagos dobles por días feriados trabajados y que concrete la contratación de más profesionales de salud para cubrir la alta demanda en hospitales públicos.