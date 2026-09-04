Campaña Sucia: “Si esto se comprueba, es terrorismo de Estado”, afirma Nakayama

Capturas de chats y audios entregados a peritaje por la venezolana Yecika Bracho Atacho en el caso Despierta Paraguay revelaron el paso a paso de cómo directivos de Azafrán S. A. le ordenaron la compra urgente de chips para ejecutar anuncios publicitarios.

La revelación evidenció que Bracho también fue utilizada como “prestanombre” para registrar la cuenta publicitaria de la página Paraguay Elige y aparentes nexos con la página Sucia Política. La empresa Azafrán S. A. estuvo asociada en esos tiempos con la agencia Prana SA, donde además la actual viceministra de comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Alejandra Duarte Albospino era directora digital y contraparte operativa.

El senador del PLRA, Eduardo Nakayama, insistió que ante estos nuevos indicios, de comprobarse los hechos, se podría configurar incluso como un caso de terrorismo de Estado, e instó a la Fiscalía a llegar hasta las últimas consecuencias, siendo que ya abrió una investigación por la causa ante el supuesto perjuicio patrimonial al Estado mediante la contratación y difusión de contenidos comunicacionales ajenos al interés público.

“Tenemos nuestras objeciones al trabajo del Ministerio Público, pero sabemos también que existen excelentes fiscales dentro de la institución y en ese sentido yo espero que esta no sea la excepción. Hay demasiados elementos que vinculan a gente íntimamente ligada al gobierno y al Mitic en particular como para que esto se deje pasar por alto. Y esto yo vuelvo a decir, si esto se comprueba es terrorismo de Estado”, afirmó.

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Lamentan uso de funcionarios públicos para perseguir a opositores

Nakayama criticó el posible uso de fondos y funcionarios públicos para perseguir a detractores del gobierno, e incluso que él fue objeto de los ataques por parte de esta campaña sucia realizada en el marco de la revelación del esquema de la red desinformante.

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“Yo también fui objeto de ataque por parte de varias de estas páginas de desinformación, realmente esto tienen que que que responder a la justicia, se tienen que ir presos”, sostuvo.

Por otra parte, habló sobre la celebración de la apertura de la siembra de soja, realizada por la Asociación de Productores de Soja, donde compartió un momento con el Presidente de la República, Santiago Peña, en el palco, por lo que aclaró que fue invitado al evento y al lugar donde estaba el mandatario, desconociendo la presencia del mismo.

“Ningún acercamiento ni tampoco fue un evento institucional. Fue un evento de la Asociación de Productores de Soja que fui invitado ya hace tiempo. Yo como legislador, lógicamente, al ser invitado al palco, tengo que subir. Yo no tenía idea de que el presidente iba a asistir ayer a la apertura de la siembra de la soja, cuando llegué allí la gente de protocolo me informó de eso, pero yo no tengo ningún problema, o sea, yo soy legislador, como tal aquí mismo en el Senado tengo que compartir con gente que a veces no compartiría un café”, aclaró.

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Insistió que incluso en que la Cámara de Senadores compartió con gente acusada por narcotráfico, pero no puede hacer nada al respecto, considerando que son personas electas por el pueblo.

Nakayama criticó proselitismo de Peña en evento de sojeros

Nakayama criticó a Santiago Peña por hacer un discurso de tinte proselitista en un evento realizado por la Asociación de Productores de Soja.

“El discurso del presidente ayer fue lamentable. Yo puedo decir eso como testigo, no era un acto político y no hablo ni siquiera, ni criticaría si fuese un discurso político de políticas públicas, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero fue un discurso partidario, de barricada, hablando del Partido Colorado como garante del desarrollo, pero realmente no correspondía, de muy mal gusto, no solo para mí, sino para la gente que estaba allí, que no toda tiene que responder al Partido Colorado, ¿o acaso los productores son todos colorados?“, cuestionó.

Agregó que no estuvo en el momento en el que Peña fue escrachado por la falta de un hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) en la zona, como por varios otros puntos por algunos productores que estuvieron en el evento, aunque dijo que el mandatario “se fue todo” al discursear sobre las elecciones municipales del 4 de octubre.

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“El discurso del presidente Santiago Peña empezó bien, hablando de los logros macroeconómicos y demás, de la importancia del sector productivo, que me parece bien, pero cuando empezó a hablar del Partido Colorado e incluso de las elecciones del 4 de octubre, se fue todo el presidente”, sostuvo.