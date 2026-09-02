¿Guiño a médicos? Senado es el que define el Presupuesto, remarca “Beto” Ovelar

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) sugirió a los trabajadores de blanco asesorarse con líderes de gremios docentes y plantear un esquema de gradualidad. Asimismo, subrayó que la decisión final del Presupuesto General de la Nación se toma en el Senado y abogó por realizar una “lipoaspiración presupuestaria” para recortar gastos innecesarios e intentar responder a la exigencia del sector.

El senador colorado justificó la postura del Ministerio de Economía y Finanzas al señalar que las finanzas públicas se manejan con recursos ajustados. Sin embargo, diferenció el rol de la cartera ejecutiva del que cumple el Poder Legislativo: “¿Dónde se define el Presupuesto General de Gastos de la Nación? Y bueno”, replicó.

Nuevamente, ante la repregunta de si el Congreso, durante el estudio del plan de gastos, puede conceder lo que pide el gremio de los médicos, Ovelar expresó: “Yo no descarto”.

Para destrabar el conflicto, el legislador aconsejó a los representantes de la salud tomar de ejemplo la estrategia del sector docente implementada en 2017, cuando aceptaron un ajuste de manera escalonada. “Los docentes fueron más hábiles en su manera de presentar las cosas. Un planteamiento de mayor gradualidad podemos hacer de manera escalonada en varios años”, sostuvo.

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“Lipoaspiración” presupuestaria y aumento de impuestos

Respecto al financiamiento para atender los reclamos sociales, Ovelar propuso aplicar recortes en rubros superfluos antes de considerar otras medidas fiscales. “Primero tenés que poner orden en casa (...) Sacar la grasa, hacer una lipoaspiración presupuestaria: las contrataciones, los viáticos, todo esto que está por demás”, argumentó.

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No obstante, admitió mantener una postura divergente con el presidente Santiago Peña sobre la recaudación a futuro. Mientras el mandatario descarta alzar tributos confiando en el repunte económico, Ovelar considera que en algún momento será inevitable reajustar impuestos a la renta empresarial, al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas para sostener los programas sociales del Estado.

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