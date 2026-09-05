Alerta Mafe: buscan a adulto mayor de 62 años

La agente fiscal Zulma Carolina Benítez Reyes, de la Unidad Penal n.°4, Regional de Caacupé, activó el protocolo de búsqueda y localización para dar con el paradero de Elvio Pánfilo Centurión, de 62 años, reportado como desaparecido desde el pasado 28 de agosto de su residencia en el barrio Loma, Caacupé.

Según el informe oficial, el adulto mayor padece de una enfermedad mental crónica; es de cutis blanco, cabello corto y canoso, de contextura robusta y estatura mediana. La última vez que fue visto vestía un buzo de color negro, una campera de color azul marino con raya blanca en la manga y zapatillas de color negro.

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Apelan a colaboración de la ciudadanía para hallar al sexagenario

La representante del Ministerio Publico, instruyó al Departamento Especializado de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional la realización de todas las diligencias investigativas necesarias, amparada en las atribuciones conferidas por el artículo 59 del Código Procesal Penal.

Cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero puede ser comunicada al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, al 0986 760 083, al Sistema de Emergencias 911, o la Unidad interviniente.