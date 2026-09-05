Enfermeros y trabajadores de la salud del IPS convocan a protesta este sábado

El Sindicato Nacional de Enfermería y Trabajadores de la Salud del IPS (Sinadips) convocó a una asamblea de enfermeras, enfermeros y demás profesionales de la salud del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi (IPS) para hoy, sábado 5 de septiembre, a las 18:00 en la explanada del mencionado centro asistencial.

La manifestación busca protestar, resistir y dar continuidad a la lucha contra el desamparo y abandono que sufren por parte de las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Centenares de jefes no hacen nada”, señalan desde el sindicato

Asimismo, sostienen que los servicios asistenciales se encuentran totalmente colapsados y rebasados, en medio de una marcada ironía administrativa donde “centenares de jefes no hacen nada y se dedican a perseguir a los que trabajan”, exceptuando contadas excepciones entre supervisores, coordinadores y jefes directos.

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Desde la organización sindical denunciaron una ola de renuncias masivas de enfermeras y enfermeros debido a las deplorables condiciones de trabajo.

Reclaman desprecarización y reajuste salarial

En relación con las reivindicaciones laborales y presupuestarias, la nucleación sindical expuso cifras que consideran indignantes para el sector: de 11.000 trabajadores contratados, tras tres años de espera solo se convocó a concurso de desprecarización para 1.000 puestos. De ese cupo, únicamente 215 lugares están destinados para un universo de 4.300 enfermeras contratadas.

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Alrededor de 15.000 trabajadores de la salud llevan 15 años sin recibir ningún tipo de reajuste en sus haberes.

Ante este panorama, desde el Sinadips hacen un llamado masivo a la participación de todo el personal para exigir condiciones dignas de trabajo y el respeto a sus derechos laborales.