“Un Gobierno de mentirosos y tramposos sin altura moral”, la dura crítica de un exdirector del Incan

En medio de las renuncias masivas de médicos y el anuncio de una huelga nacional, el Gobierno aún no llega a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) por la crisis desatada. Al respecto, el doctor Marcelo Galli, conocido por haber sido director del Incan, se pronunció con fuertes cuestionamientos hacia el Gobierno de Santiago Peña y sus altos funcionarios.

Como parte de su crítica hacia la administración pública, Galli calificó al actual Gobierno como una estructura de “mentirosos y manipuladores” y apuntó que los representantes del Estado no tienen la “altura moral” necesaria como para negar a los médicos el solicitado reajuste salarial.

“Eso es todo mentira, cuando te sentás a negociar con mentirosos, nada bueno puede salir, este es un Gobierno de mentirosos, de manipuladores. Están tirando cifras y cifras, y ¿Quién carajo le va a controlar? ¿Cómo se controla eso? Todo es para pagar deudas anteriores", apuntó sobre el anuncio oficial de USD 760 millones para la compra de insumos y medicamentos.

Asimismo, recordó que la reivindicación central, defendida también por él durante asambleas, exige fijar un piso salarial digno de 8 millones de guaraníes por cada vínculo de 12 horas. “Solo el 20% de los colegas tienen tres contratos. La mayoría tiene un solo contrato y si tiene suerte tiene un contrato en IPS. Yo tengo dos contratos en Salud Pública y eso que fui director de un Hospital”, aseveró.

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“Tramposos” y “sin altura moral”

El profesional también apuntó que el Estado solo “debe hacer una cosa”: recortar los privilegios, entre ellos, el seguro VIP, servicios de catering o bonificaciones varias dentro de la función pública. “No sabemos por qué están tan enterrados en no reconocer nuestra profesión, nuestro trabajo”, declaró.

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“Vamos a ser honestos, vos no podés sentarte a negociar con los tramposos; ellos no tienen altura moral para negar a los médicos un aumento digno del salario puesto que ellos nos refriegan en la cara 850 millones más de privilegio. ¿Quién tiene la altura moral para conversar? ¿Cómo vamos a sentarnos con los tramposos? Es muy difícil, tiene que haber un renunciamiento que venga de arriba (del presidente Santiago Peña)“, agregó.

Inclusive se refirió a Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso, como su colega médico y exalumno de su misma universidad, señalando que, a pesar de tener “mil diferencias” con él, considera que el colorado aparentemente está “entrando en razón”.

“El político que se incendie por esta causa social se va al carajo y el político que se embandere en favor de los ciudadanos, de los pacientes, de los médicos, se va para arriba”, agregó en comunicación con ABC Cardinal.

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Un acuerdo antes de la huelga

Otro de los puntos críticos señalados por Galli es es referente a la ley de carrera sanitaria, un proyecto que lleva años estancado por falta de voluntad política. El médico comparó la estructura que necesitan con el escalafón militar, donde se respetan rangos, antigüedad y responsabilidades para determinar los salarios de manera transparente.

“Hace tres días, cuatro días, no había plata, era inviable, tajantemente, hace dos días, ya aflojaron un poco, nos están ofreciendo 500.000 más por rubro. O sea que, si nosotros continuamos con las medidas de la presión, la plata va a comenzar a salir, no sé de dónde, pero ellos lo que son los capos de finanzas. El presupuesto no es plata que uno tiene, es una proyección, no es que vos tenés ya en el bolsillo, si ellos presupuestaron 850 millones de dólares para servicios de catering, bonificación, seguros VIP y unos cuántos ítems más que son absolutamente prescindibles, se pueden reducir, inclusive eliminar, te está diciendo la lógica que va a sobrar plata para los médicos; no es luego que vamos a llegar justos”, subrayó.

Por esto último sostuvo que dentro del Gobierno se sabe que este es un problema “grave y se viene agudizando”, sin embargo, existe una “soberbia” por parte de las autoridades, algo “contrario a la humildad”.

“Una mesa de crisis, ¿Quién no está de acuerdo con dialogar? La huelga es una medida extrema cuando las partes no llegan a ningún acuerdo. Creo que se puede llegar a un acuerdo, que pasado mañana pueden volver a encontrar 70 millones de dólares más y ahí termina la primera parte de nuestros pedidos. No estamos pidiendo un aumento de sueldo, estamos pidiendo un reajuste del salario, no es como ellos que los senadores en dos sesiones se levantaron seis millones guaraníes y que aprobó el presidente diciéndole por la inflación o qué pelota, a la pucha, así pues es muy fácil. Se puede llegar a un acuerdo antes de la huelga del 21, claro que sí“, concluyó. La futura huelga por parte del Sinamed fue anunciada para el 21 y 22 de septiembre próximo.

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