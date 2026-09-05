Salud pública y proselitismo: cómo los candidatos colorados sacan provecho de la crisis sanitaria

El Partido Colorado está en función de gobierno hace mucho tiempo, y en cada elección sus candidatos prometen salud, seguridad y educación. Sin embargo, basta con recorrer los hospitales públicos, las escuelas y los barrios para darte cuenta de que todo quedó en promesas.

Una de las problemáticas más visibles en los últimos meses es la crisis en el sistema sanitario, donde los ciudadanos denuncian falta de medicamentos, insumos y una larga espera para realizarse los estudios médicos.

La situación se complica porque el Instituto de Previsión Social (IPS) están en peores condiciones e incluso sus asegurados deben recurrir al sistema de salud público para probar mejor suerte por que en la institución donde aportan mes tras mes no encuentran ni jeringas o medicamentos para las dolencias más simples.

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Atención médica deficiente y el reclamo ciudadano frente al proselitismo político

Camilo Pérez, candidato colorado a intendente de Asunción, desde que se inició la manifestación de los médicos que reclaman mejoras salariales comenzó con su campaña proselitista enfocada en la atención médica.

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Una “brillante idea” para suplir las múltiples carencias que deja el gobierno colorado del cual forma parte.

“Camilo en tu Barrio nació porque nuestra campaña se basa en estar cerca de la gente, vamos a tener un gobierno municipal con mucha inversión social”. Camilo Pérez, candidato.

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Durante las jornadas, el equipo político de Camilo Pérez ofrece consultas gratuitas en diversas especialidades, entre ellas clínica médica, pediatría, ginecoobstetricia, mastología, nutrición, fisioterapia, odontología y psicología, entre otras.

También se brindan servicios de farmacia, ecografías, control de glicemia, electrocardiogramas, peluquería, atención para personas con discapacidad y evaluaciones oftalmológicas con entrega de más de 100 anteojos.

La campaña proselitista “pro salud” también se replicó en la ciudad de Concepción, en el primer departamento, donde el candidato cartista Bernardo “Berni” Villalba presentó todo un “equipo de médicos” al servicio del Partido Colorado.

Durante las jornadas desarrolladas se ofrecieron servicios de ecografía abdominal, ecografía obstétrica, Papanicolau, además de atención pediátrica, clínica médica y medicina.

En Concepción, la gobernadora cartista Liz Meza había dicho que “los médicos no tienen por qué quejarse”, con lo que trató de desmeritar la huelga de los profesionales de blanco, quienes reclaman mejoras salariales e insumos en los hospitales.

En Luque, también el candidato cartista a intendente, Hugo Farías y el concejal Arnaldo Baeza, quien busca su rekutu en el cargo, comenzaron una “feroz campaña” proselitista, barrio a barrio, llevando múltiples servicios, desde atención médica hasta peluquería.

“Una jornada pensada para estar cerca de nuestra gente, brindar servicios y, sobre todo, escuchar a nuestros vecinos y acompañarlos en sus necesidades”. Arnaldo Baeza, candidato al rekutu.

Los cartistas luqueños, a un mes de las elecciones municipales, llevan servicio de cedulación, asesoramiento jurídico y contable, peluquería y vacunación para animales.

También ofrecen atención en clínica médica, pediatría, psicología y vacunación para niños y adultos con entrega de medicamentos en plenas plazas barriales.

La realidad dista mucho, por ejemplo, en el Hospital General de Luque, donde a diario los centenares de pacientes se quejan de las largas esperas por atención, escaparates vacíos en las farmacias internas y falta de insumos para estudios médicos especializados.

En Mariano Roque Alonso el candidato cartista Julián Vega, hermano de la diputada Johana Vega también hace gala de su “gestión” ante la ministra de Salud María Teresa Barán y el director del hospital distrital Carlos Cañete.

La titular de la cartera sanitaria recibe a cada candidato cartista en su despacho, pero se escondió por meses de los médicos. Esta situación desencadenó en una profunda crisis sanitaria con renuncia de más de 400 profesionales especializados.

En Quyquyhó, la candidata cartista Mercedes Medina, quien reconoció una “millonaria tragada” y devolverá el dinero que era de los contribuyentes en “cómodas” cuotas, ahora de manera desvergonzada busca nuevamente los votos de los quyquyhenses.

La cartista también busca colgarse de la asistencia sanitaria para hacer proselitismo, pero con plata de los contribuyentes.

Mercedes Medina forma parte del “clan Samaniego”, conformado por el diputado Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán, ex intendenta de Quyquyhó, que está siendo investigado por un presunto daño patrimonial de G. 1.109 millones.

El impacto de la gestión del Partido Colorado en la falta de medicamentos, insumos y pruebas médicas

Mientras en los hospitales de cabecera del país se debaten entre la precariedad, la falta de medicamentos y las largas listas de espera para realizarse un estudio médico, la clínica del Partido Colorado ofrece servicios especializados.

Los equipamientos que las autoridades nacionales de facción colorada no proveen en los hospitales públicos, convenientemente sí hay en la clínica partidaria.

De esta manera la ANR se “presenta como la gran solución para las dolencias del país” perpetuando una política prebendaria que ha generado mucho daño en la ciudadanía.

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Los servicios que se ofrecen, incluso de manera rápida, son ecografía abdominal, tiroides y de próstata. No se necesita quitar turno, madrugar y esperar meses como en los hospitales públicos para acceder a los estudios médicos.

“Hemos brindado atención médica a más de 8.017 pacientes tanto en los consultorios que se encuentran en la ANR como así también en jornadas que se realizan en seccionales”. Horacio Cartes, titular de la ANR.

Incluso, Horacio Cartes, titular de la ANR, durante el aniversario partidario se jactó de la cantidad de atención médica que se brindó en la clínica colorada.

Cartes, incluso, durante el informe de gestión que el presidente Santiago Peña hizo en el Partido Colorado en junio pasado, le reclamó al titular de Ejecutivo sobre las falencias sanitarias.

La crisis sanitaria estatal se acentúa, no hay atención de calidad e insumos en los hospitales, pero sí abundan en las campañas proselitistas.