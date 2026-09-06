Arranca censo IPS para jubilados: todo lo que debes saber

El Instituto de Previsión Social (IPS) da inicio este lunes al esperado Censo Digital de Actualización de Datos, un procedimiento obligatorio dirigido a la gran masa de jubilados y pensionados que forman parte del sistema previsional.

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Ante la incertidumbre y la preocupación que se genera entre los adultos mayores cada vez que se anuncia un control de este tipo, las autoridades del seguro social salieron al paso para llevar tranquilidad, aclarar mitos y explicar detalladamente cómo se llevará a cabo todo el proceso durante los próximos meses.

La coordinadora de la Dirección de Jubilaciones del IPS, Bicia Jarolin, explicó en una entrevista concedida a ABC Color que esta iniciativa responde estrictamente a mandatos legales establecidos. “Cada tres años tenemos que hacer el censo para actualizar los datos de jubilados y pensionados”, detalló la funcionaria al fundamentar la realización de este operativo masivo que involucra a más de 90 mil ciudadanos en todo el territorio nacional.

IPS aclara mitos sobre pagos mensuales a jubilados

En los últimos días, las líneas de atención y los pasillos virtuales del IPS se vieron inundados de consultas y temores por parte de los beneficiarios. Muchos asegurados manifestaron un estado de nerviosismo ante el rumor generalizado de que la falta de realización de este trámite implicaría la retención automática de sus ingresos mensuales. Sin embargo, la representante del ente previsional fue categórica al negar esta versión y llevar calma a los hogares.

Ante la consulta directa sobre si el beneficio monetario corría riesgo, Jarolin respondió de forma rotunda: “No, es otra cosa, pero es una obligación para los jubilados actualizar sus datos”. La coordinadora insistió en que el propósito fundamental de la institución es brindar mayor seguridad y comodidad a los aportantes, permitiendo optimizar canales de comunicación eficientes en caso de relocalizaciones o trámites futuros. “Todo es para la comodidad y seguridad de los jubilados y pensionados”, reafirmó.

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Jarolin expresó que es importante diferenciar este proceso de control poblacional con el mecanismo tradicional de supervivencia o fe de vida. Sostuvo que mientras que el censo busca actualizar la información demográfica y familiar general, la comprobación de vida se rige por otros parámetros temporales indispensables para la percepción de las asignaciones económicas. “Si el jubilado no tiene actualizado su fe de vida, que se hace cada tres meses, eso sí, IPS le va a bloquear, se le suspende el pago hasta que ponga al día su sobrevivencia”, puntualizó Jarolin, diferenciando claramente ambos trámites institucionales.

Padrón de jubilados del IPS supera las 90.000 personas

El universo de ciudadanos alcanzados por esta medida comprende a un sector sumamente vulnerable y extenso de la población paraguaya. Al ser consultada sobre las cifras oficiales que maneja la previsional actualmente, la coordinadora confirmó la magnitud del operativo: “Más o menos 90.000 jubilados y pensionados”.

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Para gestionar este caudal de personas sin colapsar el sistema, la Dirección de Jubilaciones estableció un plazo inicial sumamente holgado, buscando evitar aglomeraciones innecesarias en las oficinas administrativas.

“Los jubilados tienen tres meses para hacer esta esta actualización de datos. Comienza este lunes 7 de septiembre y va hasta el 7 de diciembre”, especificó la coordinadora, añadiendo que la institución mantendrá la flexibilidad necesaria para aquellos casos de fuerza mayor que no logren completarlo dentro del calendario estipulado.

Innovación digital en IPS para facilidad de trámites

A diferencia de operativos anteriores, donde la logística demandaba la contratación de empresas externas y una acumulación excesiva de documentos físicos, la administración actual apostó firmemente por la despapelización y la modernización tecnológica.

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Recordando experiencias pasadas, Jarolin comentó: “Ya habíamos hecho en el 2020. Pero esa vez se había contratado a una empresa. Y lógicamente tenía su costo, tenía más trámite; se tenía que imprimir papeles, hacer fotocopia de cédula, fotocopia de certificado de nacimiento, certificado de matrimonio”.

La funcionaria aseguró que este nuevo enfoque digital busca simplificar radicalmente la experiencia del usuario, integrándose a otros servicios virtuales ya consolidados en la previsional. “Tenemos por ejemplo, la jubilación por la página web, tenemos la sobrevivencia por el sistema VIVO, y ahora estamos haciendo el censo, que su objetivo es actualizar los datos de los jubilados y pensionados del IPS”, remarcó la funcionaria.

Modalidades de atención y requisitos para completar el formulario

Si bien el censo está concebido principalmente para realizarse de forma digital a través de dispositivos móviles o computadoras conectadas a internet, la institución previó diversos mecanismos de asistencia presencial para aquellos sectores que presenten mayores dificultades con las nuevas tecnologías.

Para los asegurados residentes en el interior del país, el operativo cuenta con el respaldo operativo de las oficinas regionales y agencias gestionables. En Asunción y el departamento Central, se dispusieron puntos estratégicos debidamente acondicionados y con personal capacitado. Jarolin mencionó por ejemplo el Parque de la Salud, el Hospital 12 de Junio, el Hospital Ingavi, asegurando que ”todos los lugares que prestan atención al jubilado están capacitados para hacer el censo”.

El IPS excluyó al Hospital Central de esta lista específica para evitar congestiones en el área de emergencias y alta complejidad médica.

En cuanto a los datos requeridos durante el llenado del formulario digital o asistido, la coordinadora recomendó a los beneficiarios acudir con información precisa sobre su núcleo familiar directo. Además de la cédula de identidad personal, el sistema solicita detalles específicos sobre el entorno conviviente y datos filiatorios.

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“Por ejemplo, se pregunta con quién vive y si está con la señora, el jubilado tiene que conocer el número de cédula de su esposa, cuando se le pregunte cuántos hijos tiene, también tiene que tener presente los números de cédula de sus hijos”, detalló Jarolin.

Desde el IPS destacaron que el sistema comenzó a operar de manera anticipada a modo de prueba piloto, registrando una excelente receptividad durante los días previos.