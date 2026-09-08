A Ultranza: Pastor Insfrán seguirá preso en cárcel de máxima seguridad

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el hábeas corpus reparador y genérico planteado por la defensa de José “Pastor” Insfrán Galeano, acusado en la causa A Ultranza Py y afrontando juicio actualmente desde la Penitenciaría de Máxima Seguridad Martín Mendoza, de Emboscada, donde cumple prisión preventiva.

Por unanimidad los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia resolvieron, a través del Acuerdo y Sentencia N° 634 del 7 de setiembre de 2026, no hacer lugar a la garantía constitucional planteada por Insfrán Galeano bajo patrocinio del Abg. Nelson López.

Lea más: A Ultranza: pastor Insfrán seguirá tras las rejas para asegurar que concluya el juicio

La defensa promovió el habeas corpus con el fin de obtener la inmediata libertad o la mejora de sus condiciones de reclusión de Pastor Insfrán, argumentando que la prisión preventiva del acusado “se ha vuelto ilegal al haber superado el límite máximo de dos años establecido en el artículo 236 del Código Procesal Penal”, según el escrito.

Además, denunció una agravación ilegítima y desproporcionada de su régimen penitenciario al encontrarse en el Módulo 8 del Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad para Internos de Alta Peligrosidad “Martín Mendoza”, considerado un módulo de máxima seguridad para internos de alta peligrosidad, a pesar de que su evaluación técnica oficial de junio de 2026 determinó un nivel de riesgo moderado y recomendó un régimen de media seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Prisión de Pastor Insfrán no es arbitraria ni ilegal

Luego de analizar los fundamentos de la defensa los ministros integrantes de la Sala Penal concluyeron que la petición formulada deviene improcedente, ya que no se puede considerar que la prisión preventiva que soporta José Insfrán Galeano sea ilegitima o arbitraria en la causa que se le sigue, de acuerdo con parte del A y S N° 634.

La prisión preventiva de José Alberto Insfrán Galeano fue decretada por Auto Interlocutorio N° 290 el 17 de noviembre de 2023 por el juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno, disponiéndose luego, el 27 de febrero de 2024, su traslado a la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada, donde cumple dicha medida bajo el régimen cerrado especial del Módulo 8.

Lea más: A Ultranza “es más político que judicial” afirma Pastor Insfrán, hermano de Tío Rico

Al respecto el informe de la jueza María Luz Martínez, presidenta del Tribunal de Sentencia Especializada en Crimen Organizado que está a cargo del juicio oral a los acusados del caso A Ultranza, señala que el régimen y las restricciones impuestas y los criterios aplicados en la evaluación de Riesgos, Necesidades y Amenazas (RNA) están regulados por la Resolución N° 170 del Ministerio de Justicia.

Sobre el punto, la Sala Penal de la Corte puntualiza en su fallo que cualquier cuestionamiento en cuanto a dichos aspectos o su calificación administrativa debe ser canalizado ante el Ministerio de Justicia, que es el encargado de las penitenciarías.

Juicio a acusados en A Ultranza

El juicio oral y público contra José Alberto “Pastor” Insfrán Galeano, sus hermanos Miguel Ángel alias “Tío Rico” y Conrado, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy y otros acusados en el caso A Ultranza se viene desarrollando de forma ininterrumpida desde el 7 de julio de 2025.

En ese marco, tras la recepción del informe criminológico y la evaluación de Riesgos, Necesidades y Amenazas del 11 de junio de 2026, la defensa solicitó el traslado del procesado al Módulo 4, pedido que fue rechazado por proveído del 19 de junio de 2026 y posteriormente recurrido, resolviendo el Tribunal Colegiado de Sentencia no hacer lugar a la reposición mediante el Auto Interlocutorio N° 658 del 8 de julio de 2026.

Lea más: Lograron concejalía, querían que Ozorio llegue a senaduría y buscaban que el pastor sea gobernador

Finalmente, dicha decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado (Segunda Sala) a través del Auto Interlocutorio N° 106 de fecha 31 de julio de 2026.

A criterio de la Sala Penal el hábeas corpus reparador, en este caso, no resulta idóneo para alterar las resoluciones jurisdiccionales debidamente reguladas por las normas procedimentales en esta etapa del proceso, por lo que el máximo tribunal señala que se presenta inoportuno, atendiendo a que no existe ilegalidad en la privación de libertad de los encausados.

Acusación en el caso A Ultranza

José Alberto Insfrán Galeano está acusado por presuntamente contribuir al esquema de lavado de activos del narcotráfico en favor del grupo del supuesto narco uruguayo actualmente prófugo Sebastián Marset y su hermano Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, el cual fue desbaratado en el megaoperativo antidrogas A Ultranza Py, ejecutado en febrero de 2022.

Lea más: A Ultranza: pasó de tener un depósito de construcción a ser un “poderoso” pastor

Tras permanecer prófugo de la justicia por más de un año y medio, el 16 de noviembre de 2023 el líder evangélico se presentó ante el Ministerio Público. En principio, el pastor estuvo recluido en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), donde permaneció hasta en febrero de 2024, cuando fue trasladado a Emboscada por vía aérea en medio de un fuerte esquema de seguridad.